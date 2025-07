Tim Burton sta sviluppando un nuovo film di animazione

IL MISTERO SULLA TRAMA

Tim Burton è un veterano dei film d’animazione, a partire dal celebre Nightmare Before Christmas del 1993 che, anche se diretto da Henry Selick, era stato da lui ideato. Nella lista compaiono anche La sposa cadavere del 2005 e Frankenweenie del 2012, tutti accomunati dalla visione gotica e poetica dell’artista. Ora lo sviluppo di un nuovo progetto animato solleva automaticamente interrogativi sull’oggetto della pellicola, e in particolare sull’eventualità di un sequel di Nightmare Before Christmas. Burton, però, aveva in precedenza specificato che il film si articolasse in un “episodio unico”, il che escluderebbe nuove avventure in tal senso. In ogni caso, la notizia è arrivata dopo il successo di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel del cult Beetlejuice – Spiritello porcello del 1988 con Michael Keaton e Winona Ryder. Dopo anni di collaborazioni con grandi studi, spesso limitate da vincoli produttivi, e la realizzazione della pellicola, il regista aveva dichiarato di aver riscoperto la libertà artistica e l’entusiasmo nel proprio mestiere. “Negli ultimi anni ero rimasto deluso dall’industria cinematografica e mi ero convinto che se dovevo fare un nuovo film doveva venire dal cuore. Poi è successo”, aveva dichiarato alla conferenza stampa del film, che lo scorso anno era stato presentato Fuori Concorso all’81esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Insieme a lui, al Lido, erano presenti anche i membri del cast originale Keaton, Ryder e Catherine O’Hara e le new entry Monica Bellucci (che è anche la sua attuale compagna), Jenna Ortega, Willem Dafoe e Justin Theroux. “Questo film mi ha ridato il senso di fare le cose, mi ha fatto capire che devo adorare quello che faccio per poterlo fare bene”. Ambientato 36 anni dopo il primo capitolo, il sequel della commedia horror ha incassato ben 451,9 milioni di dollari al botteghino mondiale, con un budget iniziale di 99 milioni di dollari. In un’intervista rilasciata lo scorso aprile a Deadline, il co-presidente e CEO di Warner Bros., Mike De Luca, aveva rivelato che la casa di produzione avrebbe sviluppato a breve un terzo capitolo, ma al momento non sono disponibili ulteriori notizie. Nel frattempo, sembra che sia stato invece accantonato il presunto remake del film di fantascienza del 1958 Attack of the 50 Foot Woman, scritto da Gillian Flynn (già autrice de L’amore bugiardo – Gone Girl). Lo stesso Burton, infatti, aveva lasciato intendere che il progetto non rientrasse tra le sue priorità. Non resta quindi che attendere per scoprire nuovi dettagli sul prossimo progetto di animazione del regista, che probabilmente potrebbe prediligere ancora una volta la tecnica stop-motion invece dell’aiuto della CGI che ormai caratterizza la maggior parte delle pellicole animate moderne.