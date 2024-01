Willem Dafoe ha la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame

Più di 100 film in 68 anni di vita, quattro nomination agli Oscar. Platoon di Oliver Stone, Mississippi Burning di Alan Parker, Vivere e morire a Los Angeles di Friedkin, L’ultima tentazione di Cristo di Scorsese, il ruolo di Goblin nella trilogia di Spiderman di Sam Raimi e poi in quello del 2021 di Jon Watts. Da ieri, 8 gennaio, anche Willem Dafoe ha la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood: "È meraviglioso far parte di questa comunità di artisti e intrattenitori", ha detto al pubblico raccolto per l’evento. La sua è la 2768esima stella a essere inaugurata su una delle più celebri strade di Los Angeles.

Pascal, Arquette, Ruffalo e Del Toro insieme per Defoe

All’evento erano presenti anche Patricia Arquette, che lo ha diretto in Gonzo Girl, Mark Ruffalo, con cui lo vedremo nell’attesissimo Povere creature! di Yorgos Lanthimos, in uscita in Italia il 25 gennaio, e Pedro Pascal, che con Dafoe ha diviso lo schermo in The Great Wall (2016). Pascal si è lanciato in uno dei discorsi più emozionanti alla cerimonia, ricordando di quando – ad appena 10 anni – scoppiò a piangere al cinema guardando proprio Dafoe in Platoon. Al fianco della star anche la moglie Giada Colagrande, conosciuta nel 2004 per le strade di Roma, con cui vive appunto tra la Capitale (Dafoe ha ottenuto nel 2018 il passaporto italiano), Los Angeles e New York. Presenti anche Guillermo del Toro e Camilla Morrone.