Zac Efron ricorda Matthew Perry sulla Hollywood Walk of Fame

Zac Efron ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame. La star di Hollywood, nel suo discorso di ringraziamento, ha rivolto un pensiero al collega ed amico Matthew Perry, recentemente scomparso

A trentasei anni appena compiuti Zac Efron ha già la sua stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. L'attore del grande e piccolo schermo, commosso, felice ed emozionato, ha riunito sulla Hollywood Boulevard i colleghi e i professionisti che lo hanno accompagnato negli anni della sua già straordinaria carriera ringraziandoli per il percorso fatto insieme e per i successi raggiunti.

Nel suo discorso, Efron ha rivolto un pensiero anche anche per chi non poteva essere lì con lui a celebrare il momento e ha citato Matthew Perry con cui ha diviso il set nel 2009 per la teen comedy 17 Again - Ritorno al liceo.

Perry, collega in 17 Again e mentore per la vita

“Matthew Perry è stato così gentile e generoso con me quando abbiamo lavorato insieme in 17 Again” ha detto Zac Efron alla folla di giornalisti, amici e fan che lo hanno raggiunto a Hollywood dove è stato accolto tra le star della iconica Walk of Fame.

L'attore, rivolgendosi al collega scomparso lo scorso 28 ottobre, ha aggiunto: “Collaborare con te e con il regista Burr Steers è stato così divertente e mi ha davvero spinto e motivato in tanti modi”. Efron, emozionato nel ricordare la star di Friends morta a cinquantaquattro anni, si è sentito in dovere di ringraziare Perry pubblicamente poiché la sua vicinanza, quando era poco più che ventenne, lo ha guidato nel capitolo successivo della sua carriera.

In questa occasione in cui celebra la sua storia professionale, Efron ha rivolto parole colme di affetto anche per Kenny Ortega con cui ha lavorato tra il 2006 e il 2008 alla trilogia di High School Musical che gli ha dato la fama planetaria.

Efron si è rivolto al regista e produttore esecutivo di High School Musical, dicendo che per quel ruolo gli sarà eternamente grato e, concludendo il suo intervento con un “Forza Wilcats!”, ha dato prova di tenere ancora moltissimo al franchise a cui pensa ancora ogni giorno al punto da cantare le canzoni sotto la doccia. approfondimento I migliori film con Zac Efron

Teller: “Efron vera superstar della sua generazione” Da High School Musical a 17 Again - Ritorno al liceo - commedia attualmente disponibile in streaming su Netflix e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now - a oggi, quindi, a The Iron Claw, film drammatico di stampo biografico che uscirà nelle sale italiane il 22 dicembre.

Per scoprire la sua stella sulla Walk of Fame, Efron ha voluto anche i suoi compagni di avventura più recenti, dunque, Jeremy Allen White e Sean Durkin, attore e regista del biopic ambientato nel mondo del wrestling, e Miles Teller, che ha recitato con lui nella commedia del 2014 Quel momento imbarazzante. Entrambi gli attori hanno tenuto dei discorsi per onorare l'amico e collega che ha posato per gli scatti di rito inginocchiato sul pavimento di marmo policromo in un completo blu sartoriale di Tom Sweeney.

Teller ha detto che Efron è stata la prima vera superstar della sua generazione, parole di lode che fanno eco a quelle che nelle scorse settimane sono state spese dai critici a proposito della sua performance in The Iron Claw e che riempiono di orgoglio il divo statunitense.

Efron era stato indicato da Matthew Perry come l'attore a cui avrebbe affidato il ruolo di sé stesso da giovane in un ipotetico film biografico. Anche in ragione di questa rivelazione, diffusa dall'amica di Perry Athenna Crosby dopo la morte della star di Friends, la presenza dell'attore alla celebrazione di Efron era parecchio sentita. approfondimento Matthew Perry, parla la modella vista il giorno prima di morire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zac Efron (@zacefron) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie