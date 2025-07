Reunion Oasis, la possibile scaletta del concerto a Cardiff

Massimo riserbo sulla scaletta, attesi i brani che hanno reso gli Oasis tra i massimi esponenti del brit pop. Come rilanciato anche dal DailyMail, i due fratelli avrebbero deciso di proporre ventitré brani, tra i quali Supersonic, Little by Little, Don’t Look Back in Anger e Champagne Supernova

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, venerdì 4 luglio, Noel e Liam Gallagher si ritroveranno sul palco del Principality Stadium di Cardiff per dare ufficialmente il via all’attesa tournée mondiale Oasis Live ’25 . Nessuna conferma sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato anche dal DailyMail , i due fratelli avrebbero deciso di proporre ventitré brani, tra i quali Supersonic, Little by Little, Don’t Look Back in Anger e Champagne Supernova.

Massimo riserbo sulla scaletta, attesi i brani che hanno reso gli Oasis tra i massimi esponenti del brit pop. Come rilanciato anche dal DailyMail, i due fratelli avrebbero deciso di aprire con Acquiesce, brano contenuto nell’album The Masterplan del 1998.

Presenti in scaletta grandi hit come Some Might Say e Morning Glory, rispettivamente primo e terzo singolo estratto dall’album (What's the Story) Morning Glory? del 1995. La chiusura sarebbe stata affidata a Champagne Supernova. Immancabile Wonderwall, brano vincitore della statuetta nella categoria British Video of the Year alla 16esima edizione dei BRIT Awards. Questa la possibile scaletta del concerto:

Acquiesce Morning Glory Some Might Say Cigarettes & Alcohol Fade Away Supersonic Roll With It Bring It On Down Talk Tonight Half the World Away Little by Little D’You Know What I Mean Stand By Me Cast No Shadow Hello Slide Away Whatever Live Forever Rock and Roll Star The Masterplan Don’t Look Back in Anger Wonderwall Champagne Supernova