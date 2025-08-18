Buffy l'Ammazzavampiri, Cordelia Chase non sarà nel reboot della serie

L’attrice Charisma Carpenter , nota per aver interpretato il personaggio di Cordelia Chase nella serie tv Buffy l’ammazzavampiri e nello spin-off Angel, ha risposto in un video TikTok alle speculazioni dei fan, che avevano ipotizzato un suo ritorno nello storico ruolo nel reboot di prossima uscita, con l'episodio pilota diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao . “Ehi, me lo chiedono spesso: “Farai il reboot?”. E ho pensato di rispondere”, ha detto, prima di rivelare il destino del suo personaggio. “ Non sono nel reboot . Non sono nell’episodio pilota. Non so nemmeno se la serie è stata rinnovata per diventare una serie. Immagino di sì”. Carpenter ha poi precisato che il suo nuovo podcast di rewatch di Buffy, intitolato The Bitch Is Back, è riferibile a ogni tipo di ritorno al Buffyverse. “Non voleva sembrare in alcun modo codificato, alludendo al fatto che stavo ammettendo di essere nel reboot”, ha spiegato. “La gente commentava anche, “Oh, questo è...Lo stai dicendo?”, come se fosse un easter egg alla Taylor Swift . Niente affatto”. Ha concluso: “Non ho ancora avuto una conversazione con nessuno dei poteri, nemmeno con Cordelia”.

LE NOVITÀ, TRA VECCHIE E NUOVE CONOSCENZE

Le dichiarazioni di Charisma Carpenter sono arrivata dopo i commenti che lei stessa aveva rilasciato il mese scorso, quando aveva affermato di essere “molto fiduciosa” di essere inclusa nel progetto, dato che aveva considerato “ingiusta” la fine del personaggio. Cordelia Chase era apparsa sia nelle prime tre stagioni della serie tv drammatica soprannaturale Buffy l’ammazzavampiri, sia in quattro stagioni dello spin-off Angel. Nella quinta e ultima stagione, invece, era stata eliminata. Cordelia, la ragazza più popolare della scuola superiore Sunnydale High, era la bella, ricca e snob cheerleader e reginetta dell’istituto. All’inizio, la ragazza non aveva nulla a che fare con la lotta ai vampiri, ma alla fine della prima stagione aveva scoperto l’identità di cacciatrice di Buffy e, a partire dalla seconda stagione, aveva partecipato con assiduità sempre maggiore alla lotta contro le forze del male. Nonostante la sua scomparsa, la doppia resurrezione di Buffy (Sarah Michelle Gellar), aveva fatto sperare i fan in un suo ritorno nel reboot. Del resto, recentemente, proprio l’attrice protagonista, che è anche produttrice esecutiva della nuova serie, aveva espresso il desiderio di riportare in vita personaggi già morti, pur mantenendo allo stesso tempo uno spazio anche per “nuove storie”. Il reboot, basato sulla sceneggiatura scritta da Nora e Lilla Zuckerman (Poker Face) e diretto dalla superfan di Buffy Chloé Zhao, include nel cast anche la nuova cacciatrice Ryan Kiera Armstrong, Faly Rakotohavana, Ava Jean, Sarah Bock, Daniel Di Tomasso e Jack Cutmore-Scott. Non mancheranno neppure le guest star e i membri ricorrenti Merrin Dungey, Audrey Hsieh, Audrey Grace Marshall e Kingston Vernes. Inoltre, nell’episodio pilota anche Chase Sui Wonders avrà un ruolo da guest star. “Stiamo cercando di capire come modernizzare i temi della serie, soprattutto cosa significhi sentirsi un outsider in un mondo dominato dai social media. Ciò che vogliamo esplorare sono i confini spazio-temporali che influenzano la società odierna”, aveva raccontato lo scorso giugno Gellar, che aveva così anticipato lo spirito rinnovato della serie.