Buffy l'Ammazzavampiri, i dettagli di Sarah Michelle Gellar sul reboot

UNA BUFFY MODERNA

Durante l’evento, Sarah Michelle Gellar ha riconosciuto che la serie tv Buffy l’ammazzavampiri è ancora attuale: “Ragazzi molto giovani mi dicono di averla vista ora per la prima volta e di essersi riconosciuti in ciò che viene raccontato”. Inoltre, “uno degli aspetti sorprendenti di Buffy è che è sempre stata una serie crossover. Stiamo cercando di capire come modernizzare i temi della serie, soprattutto cosa significhi sentirsi un outsider in un mondo dominato dai social media. Ciò che vogliamo esplorare sono i confini spazio-temporali che influenzano la società odierna”. Gellar ha poi aggiunto di essere stata “molto fortunata” a non aver “sentito la pressione che sentono gli attori di oggi” sui social media durante l’era di Buffy. Sulle evoluzioni avvenute nel mondo delle serie tv, l’attrice ha poi spiegato che “come persona che lavora in una serie tv, sono contenta dei cambiamenti degli ultimi anni, perché fare Buffy l’ammazzavampiri e recitare in 22 episodi all’anno è un compito davvero arduo per gli attori e per i membri della troupe, e si rischia di sacrificare la qualità a favore della quantità. Da fan, trovo frustranti le trasformazioni che sono intervenute, perché a volte vorrei che le serie fossero più lunghe”. Gellar non apprezza neppure “il tempo che intercorre tra una stagione e l’altra di una serie tv. Magari passa anche un anno, con il risultato che il pubblico si dimentica di ciò che è successo nella stagione precedente. Sono convinta che i fan sarebbero più contenti se l’intervallo tra una stagione e l’altra si riducesse notevolmente”. In ogni caso, il reboot “sarà più leggero delle ultime stagioni dell’originale”, e non ci sarà “nessuna nuova Buffy: sarò io Buffy”. Con un obiettivo: “Cercheremo di trovare un equilibrio tra personaggi nuovi e vecchi. Il mio sogno è riportare in vita tutti quelli che sono morti, ma bisognerà fare spazio anche a nuove storie”. Tra le new entry ci sarà certamente l’attrice Ryan Kiera Armstrong, 15 anni, (che ha già recitato in serie tv come Star Wars: Skeleton Crew e film come Firestarter), che è stata annunciata lo scorso maggio e che interpreterà una studente liceale introversa, che si troverà coinvolta suo malgrado nel destino di nuova cacciatrice, al fianco di Gellar. “Dal momento in cui ho visto l’audizione di Ryan, ho capito che c’era solo una ragazza che volevo al mio fianco”, ha dichiarato l’attrice protagonista. “Avere quell’intelligenza emotiva e quel talento a una così giovane età è davvero un dono. E come bonus, il suo sorriso illumina anche la stanza più buia”.