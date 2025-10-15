Dua Lipa supera l'esame di spagnolo mentre è impegnata con il tour

Dua Lipa è attualmente impegnata con il Radical Optimism Tour, inaugurato a Singapore nel novembre dello scorso anno e in chiusura il 5 dicembre con l’appuntamento in programma allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico

Inarrestabile Dua Lipa . Nonostante i numerosi impegni legati alla tournée mondiale, la popstar ( FOTO ) ha trovato il tempo per concentrarsi sullo studio della lingua spagnola conseguendo la certificazione GCSE. La voce di Hotter Than Hell ha annunciato il superamento dell'esame sul suo profilo Instagram che conta più di 88 milioni di follower.

Nuovo traguardo personale per una delle artiste più amate e seguite al mondo. Come riportato dal Daily Mail, lunedì 13 ottobre Dua Lipa ha annunciato il superamento dell’esame di spagnolo per il conseguimento della certificazione GCSE. In seguito, l’artista ha confermato la volontà di proseguire gli studi per approfondire le sue conoscenze della lingua.

Nel frattempo Dua Lipa è impegnata con il Radical Optimism Tour, inaugurato a Singapore nel novembre dello scorso anno e in chiusura il 5 dicembre con la terza e ultima data in programma allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico. Dopo le date del 15 e del 16 ottobre a Seattle, la cantante si fermerà per alcune settimane prima degli appuntamenti previsti in Argentina, in Cile, in Brasile, in Perù e in Colombia. La tournée, a supporto dell’album Radical Optimism, ha riscosso grande successo facendo tappa anche in Italia con lo show da 70.000 persone all'Ippodromo Snai La Maura di Milano.