Dua Lipa supera l'esame di spagnolo mentre è impegnata con il tour

Dua Lipa è attualmente impegnata con il Radical Optimism Tour, inaugurato a Singapore nel novembre dello scorso anno e in chiusura il 5 dicembre con l’appuntamento in programma allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico
Inarrestabile Dua Lipa. Nonostante i numerosi impegni legati alla tournée mondiale, la popstar (FOTO) ha trovato il tempo per concentrarsi sullo studio della lingua spagnola conseguendo la certificazione GCSE. La voce di Hotter Than Hell ha annunciato il superamento dell'esame sul suo profilo Instagram che conta più di 88 milioni di follower.
dua lipa festeggia su instagram
Nuovo traguardo personale per una delle artiste più amate e seguite al mondo. Come riportato dal Daily Mail, lunedì 13 ottobre Dua Lipa ha annunciato il superamento dell’esame di spagnolo per il conseguimento della certificazione GCSE. In seguito, l’artista ha confermato la volontà di proseguire gli studi per approfondire le sue conoscenze della lingua.
Nel frattempo Dua Lipa è impegnata con il Radical Optimism Tour, inaugurato a Singapore nel novembre dello scorso anno e in chiusura il 5 dicembre con la terza e ultima data in programma allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico. Dopo le date del 15 e del 16 ottobre a Seattle, la cantante si fermerà per alcune settimane prima degli appuntamenti previsti in Argentina, in Cile, in Brasile, in Perù e in Colombia. La tournée, a supporto dell’album Radical Optimism, ha riscosso grande successo facendo tappa anche in Italia con lo show da 70.000 persone all'Ippodromo Snai La Maura di Milano.
Dopo il successo ottenuto con l’omonimo album di debutto, nel 2020 Dua Lipa ha lanciato Future Nostalgia affermandosi definitivamente come una delle protagoniste indiscusse della scena discografica. Tra i suoi singoli più popolari troviamo New Rules, Don’t Start Now, Physical, Dance the Night e Houdini. Spazio anche alle collaborazioni: da One Kiss con Calvin Harris a Cold Heart (Pnau remix) con Elton John passando per Prisoners con Miley Cyrus (FOTO).
Citiamo anche i numerosi riconoscimenti conquistati, tra i quali tre Grammy Awards: Best New Artist, Best Dance/Electronic Recording per Electricity con i Silk City e Best Pop Vocal album per Future Nostalgia. Inoltre, Dua Lipa vanta anche ben sei statuette ai BRIT Awards. Ricordiamo la sua partecipazione ai film Barbie di Greta Gerwig e Argylle di Matthew Vaughn.
Cantante e compositrice di etnia kosovaro-albanese, è nata a Londra il 22 agosto 1995. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata diversi riconoscimenti musicali, tra i più importanti dei quali figurano tre Grammy, sei Brit Award, due American music Award e due MTV Europe Music Award