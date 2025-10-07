Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kiss of the Spider Woman, Jennifer Lopez e Ben Affleck riuniti sul red carpet a New York

Cinema fotogallery
13 foto
©Getty

L'attore e regista americano si è unito al cast e ai realizzatori del musical di cui è protagonista la ex moglie in qualità di rappresentante di Artists Equity, compagnia che ha prodotto il film. Dopo aver posato con lei, Affleck in sala ha elogiato l'attrice e cantante, interprete "incredibile" di un ruolo che lei sognava da una vita. La pellicola è pronta per il debutto negli Usa il 10 ottobre

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Jennifer Lopez e Ben Affleck riuniti sul red carpet a New York. FOTO

Cinema

L'attore e regista americano si è unito al cast e ai realizzatori del musical di cui è...

13 foto

Tre Ciotole, il cast del film tratto dal libro di Michela Murgia

Cinema

Cosa significa essere davvero vivi? Nel film tratto dall'ultimo libro di Michela Murgia seguiamo...

8 foto

Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Primavera/Estate 2026. FOTO

Spettacolo

Lo stilista parigino irrompe senza paura nell'universo della iconica Maison per mettere a punto...

15 foto

Paris Fashion Week, la sfilata di Miu Miu Primavera/Estate 2026. FOTO

Spettacolo

Il lavoro femminile è in primo piano in una collezione in cui il grembiule, capo simbolo delle...

14 foto

Gilmore Girls, cast riunito per la stella a Lauren Graham. FOTO

Serie TV

L'attrice statunitense diventata famosa per l'iconico ruolo di Lorelai Gilmore nella serie "Una...

13 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    The Best of Miyazaki, il concerto-spettacolo dell'Anime Pop Orchestra

    Spettacolo

    Un concerto-spettacolo immersivo che porta sul palco musiche e immagini del grande maestro...

    Marco Mengoni all'inizio del tour: “Contro il genocidio a Gaza"

    Musica

    Nella data zero del tour Marco Mengoni: Live 2025, in programma lo scorso 5 ottobre alla...

    Knight of the Seven Kingdoms, ecco la differenza con Il Trono di Spade

    Serie TV

    Ci si prepara a un nuovo inizio nel mondo di Westeros: HBO Max si prepara a tornare in quei...