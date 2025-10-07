Jennifer Lopez e Ben Affleck riuniti sul red carpet a New York. FOTO

5/13 ©Getty

I fotografi hanno colto lo scambio privato di battute che Lopez e Affleck hanno avuto a margine del photocall. I due ex innamorati, noti come "Bennifer", nomignolo attribuito loro negli anni dai fan e dalla stampa di settore, hanno scelto di non stare più insieme ma di condividere gli appuntamenti più importanti di quella che per alcuni anni è stata la loro famiglia allargata, composta dai figli avuti dalle rispettive e precedenti unioni matrimoniali. A New York con Lopez c'erano i figli Emme Anthony e Max Muñiz