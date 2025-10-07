Jennifer Lopez e Ben Affleck riuniti sul red carpet a New York. FOTO

Kiss of the Spider Woman, Jennifer Lopez e Ben Affleck riuniti sul red carpet a New York
L'attore e regista americano si è unito al cast e ai realizzatori del musical di cui è protagonista la ex moglie in qualità di rappresentante di Artists Equity, compagnia che ha prodotto il film. Dopo aver posato con lei, Affleck in sala ha elogiato l'attrice e cantante, interprete "incredibile" di un ruolo che lei sognava da una vita. La pellicola è pronta per il debutto negli Usa il 10 ottobre
A cura di Vittoria Romagnuolo