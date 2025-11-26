Scrubs tornerà sul piccolo schermo a febbraio 2026 e il conto alla rovescia, che fino a questo momento è stato scandito da foto coi volti storici del cast, tutti o quasi coinvolti nel nuovo revival, e piccoli dettagli fotografati sul set, si arricchisce di un primo teaser che mostra i protagonisti in camice, il look medico grazie al quale sono diventati icone della serialità a livello globale.

Sono passati quindici anni da quando la serie ha chiuso i battenti e per qualche interprete la pausa dal set del progetto che per anni si è ritenuto concluso anche di più.

Adesso John “J.D.” Dorian, Cristopher Turk, Elliot Reid, Carla Espinosa e Perry Cox sono tornati (nemmeno troppo diversi da come li abbiamo lasciati), come provano le immagini del primo teaser della nuova stagione, da molti considerata un seguito della nona, trasmessa in Italia nel 2010.

Il Sacro Cuore sarà lo stesso? Di certo, come è logico, i volti degli specializzandi, da sempre valore aggiuto al cast di attori principali, sono tutti nuovi.

Tutti al Sacro Cuore come ai vecchi tempi

Dal 25 febbraio, per adesso solo negli States, su ABC tornerà Scrubs con i nuovi episodi della prima stagione del revival, realizzato dagli ideatori della serie originale e col creatore Bill Lawrence coinvolto come produttore esecutivo.

Le atmosfere del primo teaser confermano quanto anticipato dalla sinossi diffusa mesi fa quando il progetto è entrato in produzione.

Sono passati quindici anni ma il Sacro Cuore è ancora irresistibile per lo staff medico che l'ha animato nei primi anni del Duemila.

John J.D. Dorian, Christopher Turk, Elliott Reid e Perry Cox si ritrovano ancora una volta a lavorare fianco a fianco come ai tempi in cui i primi tre maneggiavano “i primi ferri”medici.

La medicina e la sanità sono cambiate ma lo spirito che ha unito un tempo i protagonisti è rimasto lo stesso. J.D. fa un'entrata trionfante in corsia dove l'attende un gruppo di giovani specializzandi che non ha idea di chi lui sia. Il dottore interpretato da Zach Braff ci riprova con un'aria più spavalda, sulla scia del suo mentore Perry Cox.

Cox (John McGinley, anche lui richiamato per il reboot) però è lì pronto a riprenderlo per ricondurlo immediatamente al ruolo di subalterno. In difesa di J. D.arriva l'infermiera Carla (Judy Reyes) che si rivolge al protagonista chiamandolo Bambi, uno dei soprannomi affettuosi con cui si rivolgeva anni prima al suo grande amico.

Il cast, tra passato e presente

La nuova stagione di Scrubs riporta il pubblico ai luoghi e alle storie dei protagonisti dove li avevamo lasciati, con un salto temporale di diversi anni.

J.D. aveva lasciato il Sacro Cuore per stare più vicino a suo figlio. Certamente la trama includerà dettagli su cosa hanno fatto i protagonisti negli anni in cui li abbiamo persi di vista.

Dal cast originale, tornano per il revival anche Robert Maschio (il dottor Todd) e Phill Lewis (il dottor Hooch).

Le new entry sono moltissime: da Ava Bunn, David Gridley, Layla Mohammadi, e Amanda Morrow a Joel Kim Booster e Vanessa Bayer, tutti volti più o meno noti della tv a stelle e strisce.

In attesa di sapere le date di uscita per l'Italia dei nuovi episodi di Scrubs, le stagioni precedenti sono disponibili per un nostalgico rewatch su Disney+, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.