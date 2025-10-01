Scrubs, la prima foto del cast al lavoro sul reboot della serie

I protagonisti della nuova stagione della comedy ospedaliera si sono ritrovati per la prima lettura del copione. Per l'occasione, hanno scattato una foto di gruppo che ha entusiasmato i fan

Sono ufficialmente iniziati i lavori per il nuovo corso di Scrubs, la serie comedy diventata un cult nei primi anni del Duemila di cui è stato annunciato il ritorno in tv con una nuova stagione.

Dopo la conferma ufficiale dell'avvio della produzione, gli interpreti principali si sono riuniti per la prima lettura del copione, un passo importante da celebrare con uno scatto condiviso online.

Nella foto, con Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes e John C.McGinley (recentemente confermato come membro del cast), c'è anche Bill Lawrence, ideatore dello show, oggi coinvolto come produttore esecutivo.

La reunion a 25 anni dal debutto di Scrubs "La gang è tornata insieme per la prima lettura del copione", annuncia il profilo Instagram ufficiale di Scrubs sul quale è spuntata una foto di gruppo che riunisce gli attori che hanno dato il volto ai dottori John "J.D." Dorian, Christopher Turk, Elliot Reid, Perry Cox e alla infermiera Carla Espinosa.

Lo scatto, che ha raccolto tanti like e commenti, è stato condiviso anche sui profili dei singoli attori che si sono uniti all'entusiasmo generale per l'attesa reunion.

"Venticinque anni fa abbiamo letto il per la prima volta il copione di Scrubs. Non riesco a credere che abbiamo la fortuna di farlo di nuovo", ha scritto Sarah Chalke sul suo profilo Instagram. L'anniversario è stato celebrato anche da Judy Reyes, impegnata nelle ultime stagioni con la serie televisiva High Potential.

Zach Braff - che è stato il primo a siglare per il progetto, che sarà, secondo i realizzatori, un mix tra revival e reboot - ha scritto: "Inizia un nuovo capitolo", un commento brevissimo che lascia ai fan il compito di immaginare il futuro dello show. Leggi anche Dawson's Creek, James Van Der Beek interviene alla reunion del cast

Nuove storie per un'attesa operazione nostalgia La nuova stagione di Scrubs non ha ancora una data di uscita ma i media statunitesi hanno ipotizzato un rilascio per la stagione televisiva 2026, con messa in onda per gli Stati Uniti su ABC, che ha trasmesso gli ultimi due cicli di episodi tra il 2009 e il 2010.

Non sappiamo molto della nuova trama ma abbiamo abbastanza informazioni per supporre che gli storici fan dello show non rimarranno delusi dal tipo di prodotto che i realizzatori stanno confezionando.

Si tratterà di una storia tutta nuova condita dagli ingredienti per una perfetta operazione nostalgia, impressione confermata dal coinvolgimento di quasi tutti gli interpreti principali della serie originale.

In attesa di sapere quali altri membri storici dello show si uniranno al cast del reboot - i fan chiedono con insistenza se è previsto il ritorno anche di Neil Flynn e di Ken Jenkins, rispettivamente volti dell'inserviente e del dottor Bob Kelso - c'è la conferma che la scrittura riprenderà registri e dinamiche delle prime fortunatisisme stagioni della serie.

La "bromance" tra J.D e Turk vivrà una nuova stagione, dal momento che i due dottori, che hanno iniziato la carriera medica insieme, si ritroveranno a lavorare fianco a fianco nello stesso ospedale a distanza di diversi anni.

Il contesto sarà diverso, naturalmente. Resta immutata la voglia di ritrovarsi con i compagni di sempre per provare a ricreare la magia dei primi anni al Sacro Cuore. La presenza di Bill Lawrence, l'ideatore di Scrubs, oggi co-ideatore anche di altri grandi successi come Ted Lasso, è fondamentale, in questo senso. "Scrubs significa moltissimo per me", ha dichiarato la scorsa estate lo showrunner che si è impegnato intensamente negli anni passati affiché la possibilità di far tornare Scrubs in tv diventasse concreta. Con lui sono tornati al lavoro anche Tim Hobert e Aseem Batra, tra i realizzatori della serie originale.

Le riprese dei nuovi episodi sono in programma da ottobre a Natale a Vancouver. Dopo la foto della prima lettura del copione i fan sono in attesa dei primi scatti rubati dal set.