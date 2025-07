Scrubs, il reboot è ufficiale. Ecco chi tornerà nella serie

Il decimo ciclo di episodi dello show di culto potrebbe essere pronta al debutto nella stagione televisiva 2025-26. La produzione, a metà tra un revival e un reboot, vedrà nuovamente coinvolti il creatore Bill Lawrence e molti dei protagonisti delle stagioni dei primi del Duemila

Scrubs tornerà, quelle che fino a questo momento sono state solo voci - dai contorni parecchio concreti ma pur sempre voci - sono diventate realtà ora che ABC ha ordinato ufficialmente la produzione di una nuova stagione di episodi, la numero dieci, che potrebbe sbarcare sul piccolo schermo prima di quanto immaginiamo, per la stagione televisiva 2025-26.

Zach Braff, che ha dato il volto al mitico Dottor John "J.D." Dorian, ha firmato per il progetto lo scorso maggio, conferma Deadine, e con lui torneranno davanti alla macchina da presa molti compagni d'avventura del cast originale, tra cui Donald Faison, Christopher Turk, e Sarah Chalke, Elliot Reid.

Il trio di medici, che i fan della serie di vecchia data ha conosciuto come specializzandi, sarà affiancato nella lavorazione da Bill Lawrence, lo storico ideatore di Scrubs che tornerà per la nuova stagione, un progetto che lui stesso ha descritto come un prodotto a metà tra reboot e revival.

"Scrubs significa moltissimo per me", ha dichiarato Bill Lawrence.

Si torna al Sacro Cuore. La trama della nuova stagione Scrubs 10 arriverà in tv presto e ciò per merito di Bill Lawrence che non ha mai smesso di pensare (e lavorare attivamente) allo show che gli ha dato popolarità mondiale nonostante le numerose produzioni firmate negli ultimi anni, da Cougar Town a Shrinking e Ted Lasso.

Lawrence tornerà come produttore mentre Tim Hobert e Aseem Batra, che già hanno lavorato a Scrubs in passato, avranno il ruolo di showrunner e produttori esecutivi. Ache Braff, Chalke e Faison saranno produttori esecutivi dei nuovi episodi.

La trama è già abbozzata e il comunicato ufficiale di conferma dell'inizio della nuova produzione per ABC riporta i tratti essenziali.

A distanza di un po' di anni dalle ultime storie, la medicina è cambiata ma J.D. e Turk sono pronti a indossare di nuovo il camice e a tornare a lavorare insieme per la prima volta dopo un un lungo periodo di tempo. La loro amicizia e al Sacro Cuore, di nuovo centro nevralgico della storia, arriveranno nuovi specializzandi che si uniranno ai vecchi amici lungo la strada. Approfondimento Zach Braff, star di Scrubs, compie 50 anni. I suoi ruoli più famosi