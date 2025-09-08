Scrubs, John C. McGinley sarà il Dr. Cox nel reboot della serie

L'attore e produttore statunitense è stato richiamato da Bill Lawrence, il creatore dello show, per unirsi agli altri membri del cast originale del cult. La produzione potrebbe arrivare in tv nella stagione 2025-2026

Da quando si è diffusa la notizia del ritorno di Scrubs, la serie televisiva di culto tra gli spettatori del piccolo schermo negli anni Dieci del Duemila, tra i fan dello show è cresciuta la curiosità sui componenti del cast della nuova serie in lavorazione in casa ABC.

Dopo l'annuncio della convocazione dei protagonisti Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison e Judy Reyes, arriva dalla stampa americana la conferma del ritorno di John C. McGinley, lo storico interprete di Perry Cox, medico eccellente del Sacro Cuore nonché mentore di John Dorian/Braff.

Bill Lawrence, creatore di Scrubs, aveva detto di voler riunire la squadra originale dei protagonisti della storia. Fino a questo momento, tutto sta andando secondo i suoi piani.

Perry Cox torna nello show Il nuovo Scrubs, un progetto televisivo targato ABC che sarà a metà tra un reboot e un revival, secondo le intenzioni dei realizzatori, avrà molto dello spirito delle prime stagioni di successo dello show, vista la presenza di quasi tutti i volti del cast originale del titolo.

Sarà un ritorno all'allegria e alle avventure dei vecchi tempi, in qualche modo, perché il contesto storico (e medico) è certamente cambiato da quando Scrubs debuttò in tv nel 2001 (in Italia arrivò nel 2003 su MTV come Scrubs - Medici ai primi ferri).

John Christopher McGinley, che ha lavorato sul set di Scrubs fino alla nona stagione, dove apparve brevemente con un ruolo mutato (era, nel frattempo, diventato un professore per gli specializzandi indirizzati alla professione medica), tornerà a lavorare con i vecchi compagni di set con cui costruirà probabilmente nuove dinamiche che ricalcheranno le vecchie. Oppure no.

La sinossi ufficiale del nuovo show recita: "La medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Vecchi e nuovi personaggi affronteranno le sfide del Sacro Cuore con risate, cuore e qualche sorpresa lungo il cammino". L'effetto nostalgia, per i fan storici dello show, sembra assicurato.