Scrubs, ecco quando esce il reboot negli USA

Scrubs 10: si riparte da dove eravamo rimasti?

L'entusiasmo dei fan di Scrubs è alle stelle, soprattutto adesso che c'è una data di uscita dei nuovi episodi di quella che potrebbe essere una stagione 10 o una prima stagione di una nuova epoca.

I realizzatori non sono stati molto chiari sull'etichetta da dare al prodotto che, di fatto, si colloca a metà tra un sequel e un reboot.

Una cosa è certa: il nuovo corso di Scrubs piacerà ai fan di vecchia data perché la nuova storia, che ripartirà da dove si era conclusa ma con un realistico salto temporale di quindici anni, è stata costruita per soddisfare il pubblico che ha amato il medical comedy che ha rivoluzionato il genere nei primi anni del Duemila.

Chiamatela pure operazione nostalgia perché le dinamiche tra J.D, Turk e i loro compagni di corsia non saranno troppo diverse da come ce le ricordavamo.

Certo, la medicina è cambiata e anche il sistema sanitario americano - questo aspetto è chiaro dalla breve sinossi che è stata diffusa del progetto - ma la voglia da parte dei protagonisti di affrontare le sfide dell'ospedale insieme alle persone che hanno contribuito alla loro crescita personale e professionale è rimasta invariata.

I primi episodi chiariranno come mai, a distanza di molti anni, le strade del Dottor John Dorian (Zach Braff), di Christopher Turk (Donald Faison), di Elliot Reid (Sarah Chalke) e dell'infermiera Carla Espinosa (Judy Reyes) si sono incrociate nuovamente. Col gruppo tornerà anche il Dottor Perry Cox (John C.McGinley) e altri due volti amatissimi del cast originale, Robert Maschio e Phill Lewis, che hanno intepretato i personaggi ricorrenti del Dottor Todd e del Dottor Hooch.

Tutto è pronto, praticamente, inclusa una bella lista di nuovi volti del cast, resi noti qualche settimana fa.