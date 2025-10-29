Scrubs, ecco quando esce il reboot negli USA

Scrubs, svelata la data di uscita del reboot negli USASerie TV
L'amatissima sitcom, attualmente in lavorazione, debutterà nei primi mesi del prossimo anno, lo conferma ABC che trasmetterà i nuovi episodi negli Stati Uniti. Subito dopo, sarà disponibile in streaming su Hulu
Sapevamo che non mancava molto al ritorno di Scrubs in tv ma le nuove notizie provenienti da ABC, emittente televisiva statunitense che ha dato il via libera alla produzione, sono molto positive per i fan che attendono la ripresa della storia dal 2010, anno in cui lo show smise di andare in onda dopo nove stagioni.
Il primo episodio del reboot di Scrubs debutterà negli Stati Uniti il 25 febbraio 2026, subito dopo sarà disponibile in streaming su Hulu.
La data è stata condivisa da ABC e dal canale ufficiale social di Scrubs su Instagram con un post condiviso in cui rivediamo la familiare immagine della lastra toracica che ha fatto parte della sigla della serie per molti anni.
Scrubs 10: si riparte da dove eravamo rimasti?
L'entusiasmo dei fan di Scrubs è alle stelle, soprattutto adesso che c'è una data di uscita dei nuovi episodi di quella che potrebbe essere una stagione 10 o una prima stagione di una nuova epoca.
I realizzatori non sono stati molto chiari sull'etichetta da dare al prodotto che, di fatto, si colloca a metà tra un sequel e un reboot.
Una cosa è certa: il nuovo corso di Scrubs piacerà ai fan di vecchia data perché la nuova storia, che ripartirà da dove si era conclusa ma con un realistico salto temporale di quindici anni, è stata costruita per soddisfare il pubblico che ha amato il medical comedy che ha rivoluzionato il genere nei primi anni del Duemila.
Chiamatela pure operazione nostalgia perché le dinamiche tra J.D, Turk e i loro compagni di corsia non saranno troppo diverse da come ce le ricordavamo.
Certo, la medicina è cambiata e anche il sistema sanitario americano - questo aspetto è chiaro dalla breve sinossi che è stata diffusa del progetto - ma la voglia da parte dei protagonisti di affrontare le sfide dell'ospedale insieme alle persone che hanno contribuito alla loro crescita personale e professionale è rimasta invariata.
I primi episodi chiariranno come mai, a distanza di molti anni, le strade del Dottor John Dorian (Zach Braff), di Christopher Turk (Donald Faison), di Elliot Reid (Sarah Chalke) e dell'infermiera Carla Espinosa (Judy Reyes) si sono incrociate nuovamente. Col gruppo tornerà anche il Dottor Perry Cox (John C.McGinley) e altri due volti amatissimi del cast originale, Robert Maschio e Phill Lewis, che hanno intepretato i personaggi ricorrenti del Dottor Todd e del Dottor Hooch.
Tutto è pronto, praticamente, inclusa una bella lista di nuovi volti del cast, resi noti qualche settimana fa.
Gli aggiornamenti dal set
A meno di quattro mesi dalla messa in onda dei primi episodi del reboot di Scrubs, il cast è ancora al lavoro in Canada dove le riprese sono programmate fino al mese di dicembre.
Sebbene non siano state rese disponibili foto ufficiali dalla produzione, non mancano gli aggiornamenti dal set.
Dopo aver condiviso una prima foto ufficiale, uno scatto che celebra la reunion delle star principali del cast del progetto, la produzione ha pubblicato un paio di nuovi scatti con le porte dei camerini di Zach Braff e Donald Faison in occasione del ventiquattresimo anniversario del debutto dello show in tv.
Intanto, notizie internazionali a parte, i fan italiani scalpitano in attesa di sapere dettagli sulla distribuzione nel nostro Paese che potrebbe passare, come per tutti gli altri prodotti distribuiti da Hulu, sulla piattaforma Disney+.
