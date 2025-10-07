Il nuovo Scrubs prende forma in queste settimane cruciali per la produzione che ha riunito realizzatori e cast a Vancouver per le riprese della nuova stagione di quello che sarà un progetto a metà tra revival e reboot . Il ritorno dell'iconico medical drama in stile comedy sarà animato, come è noto, da tanti protagonisti del cast originale affiancati da nuovi volti che interpreteranno nuovi personaggi. Variety ha pubblicato in esclusiva l'elenco di nove nomi di attori che prenderanno parte allo show, attesi anche loro sul set che rimarrà aperto fino alla prima settimana di dicembre.

I nuovi membri del cast, medici e specializzandi

I realizzatori di Scrubs, tra cui spicca il papà della serie, Bill Lawrence, si stanno dando da fare per mettere in scena un nuovo capitolo della storia che ha appassionato spettatori di più generazioni variegato e legato all'attualità.

Non sarà una pura operazione nostalgia perché da quando la storia è terminata sul piccolo schermo, nel 2010, sono passati diversi anni e in corsia sono arrivati nuovi protagonisti.

Accanto al gruppo di personaggi interpreti principali, Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes e John C.McGinley, protagonisti di una foto ricordo scattata in concomitanza con l'inizio delle nuove riprese, ci saranno altri giovani attori, molti dei quali con poca esperienza alle spalle e, in ogni caso, da scoprire. Variety ha annunciato la presenza nel reboot di Ava Bunn nei panni di Serena, Jacob Dudman (visto nella minserie The Stranger) in quelli di Asher, David Gridley (visto in All American) in quelli di Blake, Layla Mohammadi (nel cast di Operazione speciale: Lioness) nel ruolo di Amara, e Amanda Morrow (anche nel sequel de Il Diavolo veste Prada) in quello di Dashana. Questi cinque attori saranno i nuovi specializzandi dell'ospedale che farà da sfondo alle vicende.

Ai medici navigati, invece, si aggiunge il Dottor Eric Park, che avrà il volto di Joel Kim Booster, che il pubblico conoscerà come attore comico e podcaster, e Vanessa Bayer (provenente dal cast del Saturday Night Live) che si calerà nei panni di una consulente per lo staff dell'ospedale.