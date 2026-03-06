Sal Da Vinci, tornato a Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, è stato accolto da una folla di fan nel quartiere della Torretta a Piedigrotta, dove è nato e cresciuto. Tra emozione e ringraziamenti, ha mostrato il trofeo alla sua gente. Il prossimo appuntamento è la Medaglia della Città al Maschio Angioino, poi l'Eurovision di Vienna a maggio

Napoli lo aspettava. E quando Sal Da Vinci è tornato nella sua città, dopo il trionfo al 76° Festival di Sanremo, il quartiere della Torretta a Piedigrotta si è trasformato in una festa spontanea e commovente. Il cantante, che sabato scorso ha conquistato l'Ariston con Per sempre sì, ha ritrovato le strade dove è cresciuto trasformate in un abbraccio collettivo.

Centinaia di fan si sono radunati nello slargo davanti alla sede della Prima Municipalità, molti dei quali in attesa da ore, intonando il ritornello della canzone che ha fatto ballare tutta Italia. Un piccolo palco allestito per l'occasione ha accolto il cantante, accompagnato dalla moglie Paola Pugliese (FOTO) e dalla sua famiglia. L'atmosfera era quella delle grandi occasioni: una comunità che celebra uno dei suoi figli più amati.

Il rientro era inizialmente previsto per mercoledì, ma è stato posticipato di un giorno per rispetto dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni scomparso all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore non riuscito. Un gesto che ha detto molto della sensibilità dell'artista.

Le parole dal palco: "Questo premio è di tutti voi"

Sul palco della Torretta, visibilmente emozionato, Sal Da Vinci ha mostrato ai fan il trofeo di Sanremo e ha parlato con commozione. Ha ricordato i tempi in cui, da bambino, giocava a pallone proprio in quello slargo con gli amici del quartiere. Ha ringraziato ogni vicolo frequentato, ogni casa amica che lo aveva accolto, ogni passeggiata sul lungomare e le domeniche sui pontili di Mergellina.

Le sue parole si sono fatte poi più serie quando ha toccato il tema delle polemiche che hanno accompagnato la vittoria. Ha chiesto ai suoi fan, con umiltà, di non rispondere alle provocazioni: a chi le lancia, ha spiegato, interessa soltanto qualche like in più. Un invito alla calma che ha ricevuto un'ovazione.

La presidentessa della Prima Municipalità, Giovanna Mazzone, gli ha consegnato una targa che lo celebra come artista nato e cresciuto in queste strade, capace di trasformare sacrificio e determinazione in un percorso esemplare.