Sal Da Vinci in concerto: tutte le date del tour

Il 18 luglio Sal Da Vinci darà il via alla lunga tournée in chiusura il 25 e il 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Cattolica a Roma passando per Agrigento e Forte dei Marmi. Ecco tutte le date del tour.

A poche settimane dal trionfo sul palco del Teatro Ariston, Sal Da Vinci ( FOTO ) ha annunciato i suoi prossimi appuntamenti live. Il 18 luglio il cantautore darà il via alla tournée dal palco dell’Arena della Regina di Cattolica per poi raggiungere numerose città fino agli spettacoli conclusivi del 25 e del 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli. Questo il calendario:

Nel corso degli anni Sal Da Vinci, nato il 7 aprile 1969 a New York, ha spaziato tra teatro, musica, cinema e piccolo schermo. Nel 1986 l’artista ha recitato nella pellicola Troppo forte di Carlo Verdone. Nel 2009 il cantautore ha conquistato la terza posizione con il brano Non riesco a farti innamorare alla 59esima edizione del Festival di Sanremo, mentre nel 2024 Sal Da Vinci ha scalato le classifiche con il tormentone estivo Rossetto e caffè, certificato con due dischi di platino. Inoltre, l’artista vanta collaborazioni con numerosi artisti: da Gigi d’Alessio a Gaetano Curreri passando per Clementino.