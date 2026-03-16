Sal Da Vinci in concerto: tutte le date del tour

Tra poche settimane Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con la canzone Per sempre sì alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio
Il 18 luglio Sal Da Vinci darà il via alla lunga tournée in chiusura il 25 e il 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Cattolica a Roma passando per Agrigento e Forte dei Marmi. Ecco tutte le date del tour.
sal da vinci, le date della tournée
A poche settimane dal trionfo sul palco del Teatro Ariston, Sal Da Vinci (FOTO) ha annunciato i suoi prossimi appuntamenti live. Il 18 luglio il cantautore darà il via alla tournée dal palco dell’Arena della Regina di Cattolica per poi raggiungere numerose città fino agli spettacoli conclusivi del 25 e del 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli. Questo il calendario:
- 18 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina
- 21 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival
- 27 luglio – Este (PD) – Este Music Festival
- 30 luglio – Agrigento – Live Arena
- 1 agosto – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso
- 7 agosto – Giovinazzo (BA) – Levante Arena
- 8 agosto – San Pancrazio (BR) – Forum Eventi
- 12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival
- 18 agosto – Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma
- 20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli
- 3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)
- 25 settembre – Napoli – Arena Flegrea
- 26 settembre – Napoli – Arena Flegrea
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Tra poche settimane Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con la canzone Per sempre sì alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio. Il cantautore prenderà parte direttamente all’appuntamento conclusivo. La manifestazione musicale vedrà in gara trentacinque artisti, tra i quali Senhit con Boy George con il brano Superstar per San Marino.
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Nel corso degli anni Sal Da Vinci, nato il 7 aprile 1969 a New York, ha spaziato tra teatro, musica, cinema e piccolo schermo. Nel 1986 l’artista ha recitato nella pellicola Troppo forte di Carlo Verdone. Nel 2009 il cantautore ha conquistato la terza posizione con il brano Non riesco a farti innamorare alla 59esima edizione del Festival di Sanremo, mentre nel 2024 Sal Da Vinci ha scalato le classifiche con il tormentone estivo Rossetto e caffè, certificato con due dischi di platino. Inoltre, l’artista vanta collaborazioni con numerosi artisti: da Gigi d’Alessio a Gaetano Curreri passando per Clementino.
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