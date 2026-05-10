I festeggiamenti per l' Eurovision Song Contest , che culmineranno con la finale del 16 maggio, iniziano oggi a Vienna con migliaia di fan provenienti da tutto il mondo, nonostante l'appello al boicottaggio a causa della presenza di Israele. La capitale austriaca sta ospitando la 70 edizione del talent show più seguito al mondo e per questa occasione, ha programmato molti eventi collaterali alla vera e propria manifestazione per favorire turisti e residenti.

al via il Turquoise Carpet, la cerimonia di apertura

Oggi pomeriggio si terrà il Turquoise Carpet, la cerimonia di apertura con avvio alle ore 14, che prevede la consueta sfilata delle 35 delegazioni dei paesi partecipanti. Un maxi schermo disposto davanti al municipio, proporrà il meglio (e il peggio) degli ultimi settant'anni di questa manifestazione. La competizione raggiunge oltre 170 milioni di persone in tutto il mondo tra televisione e online, e i suoi contenuti generano miliardi di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. La Finlandia, grande favorita quest'anno secondo i bookmaker online, spera di aggiudicarsi il premio con un duo composto dal malinconico cantante Pete Parkkonen e dalla violinista Linda Lampenius. L'Unione Europea di Radiodiffusione (UER) ha fatto un'eccezione e, secondo la stampa nordica, il musicista potrà esibirsi dal vivo. Di solito, infatti, gli strumenti vengono preregistrati. Anche Grecia, Danimarca, Francia e Australia sono fra le nazioni favorite con la star Delta Goodrem che ha beneficiato di finanziamenti pubblici da parte di Canberra a sostegno della diplomazia culturale.