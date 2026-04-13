Emily in Paris 6, la storia si sposta in Grecia

La produzione dello show Netflix si sposterà in un nuovo scenario mediterraneo, in accordo con un dettaglio già anticipato dal finale della stagione 5. Il cast festeggia la notizia con un video sulle note degli Abba

Emily in Paris 6 sta per entrare nel vivo e dalla produzione arrivano importanti novità relative alle location da cui possiamo dedurre dettagli sul seguito della storia con protagonista Lily Collins.

Lo show itinerante, che non ha avuto paura di lasciare la capitale francese nelle ultime stagioni, continuerà ad essere ambientato, almeno in parte, in una cornice diversa dalla Ville Lumiére.

Emily e i suoi amici stanno per fare i bagagli per la Grecia e per il Principato di Monaco, lo rivela con anticipo e in esclusiva, Variety, che ha riportato queste importanti novità sulla produzione della serie, alla vigilia dell'inizio delle riprese del nuovo ciclo di episodi.

Il cast ha confermato a sua volta la notizia con un video sulle note di Mamma Mia degli Abba, brano che è ormai associato all'omonima saga di film con Amanda Seyfried e Meryl Streep ambientata nelle acque del Mediterraneo.

Emily e Gabriel di nuovo insieme? Emily Cooper volerà in Grecia, prossimamente, una scelta legata, verosimilmente, a quanto mostrato nel finale della stagione numero cinque, trasmessa in streaming da Netflix lo scorso dicembre, quando la protagonista ha ricevuto una cartolina da Gabriel, lo chef francese mai dimenticato e con cui ha avuto una storia d'amore a più riprese fin dall'inizio dello show.

Emily è stata legata sentimentalmente a Marcello Muratori, l'imprenditore italiano conosciuto nella lunga tappa italiana della produzione.

Con Gabriel, però, il sentimento non è mai davvero finito e ora i fan si aspettano un'evoluzione della storia colorata e festosa in Grecia, tra acque azzurre, tanta musica (magari degli Abba, come nel video social) e tantissimi outfit colorati e sopra le righe - una delle ragioni per cui la serie è così popolare tra i fan.

Darren Star, che è il creatore di Emily In Paris, ha sottolineato la centralità di Gabriel nella trama.

“Non riesco a immaginare la serie senza Gabriel”, ha detto Star che così spazza via ogni altra discussione con l'attore Lucas Bravo che lo scorso anno, prima della messa in onda della stagione cinque, aveva accennato a una sua possibile fuoriuscita dal progetto per divergenze creative legate al poco sviluppo della storyline del suo personaggio.

Nel futuro Emily e Gabriel hanno buone possibilità di riconciliarsi e capire dove li condurrà il loro sentimento. Vedi anche Emily in Paris 5, gli attori del cast della nuova stagione. FOTO

Confermato il cast con gli interpreti principali Emily in Paris 6 ripartirà da Lily Collins e Lucas Bravo e ritroverà il gruppo degli storici interpreti, da Ashley Park (Mindy) a Samuel Arnold e Bruno Gouery, rispettivamente Julien e Luc, e Lucien Laviscount (Alfie).

I volti del cast citati si sono prestati a girare un video promozionale che introduce la nuova stagione, una breve clip dove tutti ricantano Mamma Mia degli Abba, brano che è perfetto per annunciare la partenza del cast per la Grecia.

"Si va in Grecia, baby!", ha scritto Ashley Park che ha pubblicato sul suo profilo Instagram personale la divertente clip.

Inutile dire che il video è stato sommerso di commenti dei fan della serie che, dopo aver visto Lucas Bravo coi compagni di cast, hanno iniziato a fare congetture sulla possibile nuova trama.

Emily in Paris 6 tornerà in streaming su Netflix prossimamente, la data di rilascio dei nuovi episodi - visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now, in streaming, tramite la app Smart Stick - non è ancora nota.