Zerocalcare ha raccontato al Salone Internazionale del Libro di Torino la sua nuova serie animata Due spicci, in arrivo su Netflix dal 27 maggio. Durante il panel moderato da Giorgia Fumo, il fumettista romano ha raccontato il percorso creativo dietro il suo terzo progetto realizzato per la piattaforma, anticipando anche i primi sei minuti del debutto della serie. “È una serie crepuscolare perché anch’io sto vivendo un periodo così”, ha spiegato dal palco dell’Auditorium Giovanni Agnelli, soffermandosi sul tema della collettività e sulla consapevolezza che, a volte, nemmeno l’amicizia riesce a risolvere tutto.