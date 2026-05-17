Cucine da incubo, stasera chef Cannavacciuolo a Jesi. Le anticipazioni

La nuova, difficilissima, “mission impossible” in serbo per Antonino Cannavacciuolo è in provincia di Ancona, a Jesi, al ristorante “La Coppetella”: è questo il locale protagonista del nuovo episodio di Cucine da incubo, stasera in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Prosegue il viaggio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in cui Antonino si confronta con ristoranti in difficoltà per trascuratezza, cattiva gestione e insoddisfazione dei clienti dovuta ad un servizio scadente, oltre che a piatti di bassa qualità. Ancora una volta l’amatissimo e stellatissimo Chef in totale ha il compito di affiancare i ristoratori e il personale, dando consigli e giudicando il loro operato e il loro menù, per aiutarli a ritrovare motivazione ed energia per riprendere l’attività. Da qui parte poi un vero make-over delle strutture, che quest’anno si avvale della consulenza inedita di Paolo Stella, designer dal tratto distintivo, apprezzato sui social e nel mondo del progetto per il suo sguardo contemporaneo capace di coniugare estetica, identità e funzionalità.

Le anticipazioni della quinta puntata

Domenica 17 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, lo chef Cannavacciuolo arriva a Jesi, a due passi dal mare in provincia di Ancona, per risollevare il locale “La Coppetella”. Il ristorante è sotto la gestione di Grazia, che dopo un’infanzia difficile e un matrimonio travagliato ha deciso di rimettersi in gioco per realizzare il suo sogno e prendersi ciò che si meritava. Il problema del locale sembra però essere la titolare stessa che, ritenendo il suo staff - composto anche dai suoi figli - mai all’altezza della situazione e con poca voglia di impegnarsi e volendo agire sempre in base alla sua idea di ristorazione, instaura tra i dipendenti un clima di ansia e confusione. Osservando il lavoro del gruppo, Antonino si rende conto che c’è una grande spaccatura tra Grazia e il suo staff che non la segue come una leader; anzi, a causa della sua mentalità, è arrivata a rovinare i rapporti con i suoi familiari che si sentono trascurati e messi in secondo piano. Ai grandi problemi di comunicazione che generano tante urla e poca collaborazione, si aggiunge anche una location desolata e trascurata che non riesce ad attirare la clientela nonostante si trovi in un punto strategico su una strada molto trafficata.

Il make over per il locale “La Coppetella” di jesi

Cannavacciuolo si avvarrà dell’aiuto del performance coach Max Damioli per far capire a Grazia dove sta sbagliando nel rapporto con il suo staff, mentre Paolo Stella avrà il compito di dare un nuovo appeal al locale a partire dall’insegna sbiadita fino alla cura dei dettagli della sala per rendere il tutto più appetibile per i clienti serali.

I suggerimenti e le competenze, nei rispettivi campi, di Cannavacciuolo e Paolo Stella daranno il via al make over studiato su misura per il ristorante per dargli una direzione più chiara e un’atmosfera rinnovata oltre che pacata, rendendola più accattivante e capace di conquistare di nuovo i clienti. Tutti cambiamenti che daranno allo staff un nuovo entusiasmo per ripartire con l’attività, ma con una passione e stimoli del tutto nuovi, oltre alla fondamentale consapevolezza degli errori passati.

La prossima settimana, la sesta e ultima tappa del viaggio di Antonino e delle “sue” Cucine da incubo porterà lo chef a Potenza.

Il programma è l’adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, format creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di Cucine da incubo: MV Line, Salov, Sanitec, Goeldlin, Nexi, Contrattino.

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