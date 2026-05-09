Amici, il Serale: Nicola ed Emiliano in finale. DIRETTA

Maria De Filippi sta conducendo il penultimo appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Sei allievi si stanno sfidando al centro dello studio. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Belen Rodriguez e Giulia Michelini