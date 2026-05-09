Amici, il Serale: Nicola ed Emiliano in finale. DIRETTA

Maria De Filippi sta conducendo il penultimo appuntamento della fase Serale della venticinquesima edizione di Amici. Sei allievi si stanno sfidando al centro dello studio. Tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Giudici Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Ospiti Belen Rodriguez e Giulia Michelini
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Semifinale del talent-show. Alla conduzione Maria De Filippi. Gli allievi si stanno misurando con prove di danza e canto. Professori Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Quattro giurati: Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Dspiti Belen Rodriguez e Giulia Michelini.
Emiliano in finale
Dopo le due esibizioni, i quattro giurati indicano chi vorrebbero in finale. Cristiano Malgioglio sceglie Emiliano, Amadeus vota il ballerino: “Sei un talento”. Elena D’Amario indica Emiliano: “Meriti di andare in finale” Il pubblico applaude il ballerino.
Sfida per il secondo posto in finale
Grandi emozioni al centro dello studio. Elena ed Emiliano si esibiscono per conquistare il secondo posto in palio per la finale della venticinquesima edizione di Amici.
Seconda manche, terza sfida: Emiliano contro Angie
Emiliano apre questa terza sfida sulle note di Believer degli Imagine Dragons, Angie segue esibendosi al centro dello studio. Cristiano Malgioglio sceglie il ballerino: “Sei straordinario”. Amadeus ed Elena D’Amario assegnano la vittoria alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Seconda manche, seconda sfida: Emiliano contro Lorenzo
Il ballerino apre con una coreografia su Don't Stop Me Now dei Queen, il cantante propone La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Amadeus sceglie Lorenzo: “Mi ha sorpreso”. Elena D'Amario assegna la vittoria all'allievo di Lorella Cuccarini.
Seconda manche, prima sfida: Elena contro Angie
Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidano Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Le due cantanti si esibiscono con tre brani: Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno, Could You Be Loved di Bob Marley e Run to You di Whitney Houston. Gigi D’Alessio preferisce Elena, Amadeus sceglie Angie, Elena D’Amario assegna la vittoria all’allieva di Rudy Zerbi.
Sfida per il boccino
Emiliano danza sulle note di Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Angie si esibisce al centro dello studio. Alessio chiude con una coreografia su Boca di Gaia, Sean Paul e ChildsPlay. Amadeus ed Elena D’Amario scelgono il ballerino della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Nicola in finale
Cristiano Malgioglio sceglie Emiliano, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio preferiscono Nicola. Il ballerino, seguito dalla professoressa Alessandra Celentano, è il primo allievo a conquistreo un posto nella finale della venticinquesima edizione di Amici.
Sfida per il primo posto in finale
Nicola apre la sfida con una coreografia sulle note del brano Ovunque sarai di Irama. Elena propone Remedios di Gabriella Ferri. Emiliano si esibisce su Pompeii dei Bastille.
Prima manche, seconda sfida: Elena contro Alessio
La cantante si esibisce sulle note del brano I Just Want to Make Love to You. Alessio propone una coreografia sulle note di We Found Love di Calvin Harris e Rihanna. Gigi D’Alessio sceglie Elena: “Migliora sempre di più”. Elena D’Amario preferisce Alessio. Amadeus assegna la vittoria alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.
Prima manche, guanto di sfida: Nicola contro Alessio
Alessandra Celentano e Rudy Zerbi decidono di affrontare Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Nicola e Alessio si misura con un gunto di sfida sul flamenco. Amadeus sceglie Nicola: “Versatilità pazzesca”. Elena D’Amario preferisce Nicola: “Bravissimo”. Vittoria per il ballerino di Alessandra Celentano.
Al via la Semifinale
Accolta da un grande applauso del pubblico, Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio. La conduttrice agli allievi: "Questa sera capiremo chi di voi parteciperà alla finale". Spazio all'ingresso dei quattro giurati: Elena D'Amario, Amadeus, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio.
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