Il palco dell'Ariston ha reso omaggio a una delle figure più iconiche della musica italiana: Giulio Rapetti, universalmente conosciuto come Mogol, insignito con il Premio alla Carriera. A 89 anni, quasi 90 (è nato il 17 agosto 1936), Mogol rappresenta un patrimonio culturale vivente che attraversa oltre sei decenni di musica, con una carriera straordinaria che include circa duemila canzoni scritte e oltre 523 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il suo percorso è iniziato quasi per caso negli anni Sessanta, quando un amico lo sfidò a scrivere un testo per una canzone mentre lavorava nell'ufficio stampa della Ricordi Radio Record, seguendo le orme del padre Mariano. Da quel momento in poi, Mogol ha costruito un'eredità immortale, trionfando al Festival di Sanremo nel 1961 con Al di là cantata da Luciano Tajoli e Betty Curtis, e poi ancora con Se piangi, se ridi (1965) di Bobby Solo e Se stiamo insieme (1991) di Riccardo Cocciante. Ma è il sodalizio artistico con Lucio Battisti, iniziato nel 1965, a rappresentare il culmine della sua carriera: insieme hanno creato capolavori assoluti come Emozioni, Il mio canto libero, 29 settembre, Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi, Una donna per amico e decine di altri brani che sono diventati parte del DNA musicale italiano. Dopo la separazione da Battisti, nel 1980, Mogol ha continuato a segnare la musica italiana collaborando con artisti del calibro di Riccardo Cocciante, Mango (con cui ha creato successi come Oro, Mediterraneo e Come Monna Lisa), Gianni Bella, Adriano Celentano e moltissimi altri. Nel 1992 ha fondato il Centro Europeo di Toscolano (CET), scuola per autori, compositori e cantanti che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento nella formazione musicale italiana.

2263749268 - Mogol sul palco dell'Ariston