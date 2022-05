5/27 ©Webphoto

SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA (1972) - Pellicola cult di Marco Bellocchio, ambientata in una redazione milanese di un quotidiano negli Anni di piombo. Lo spregiudicato caporedattore Bizanti (uno straordinario Gian Maria Volonté) usa un omicidio per manipolare l’opinione pubblica in chiave politica. Il film è un monito di come l’informazione possa indirizzare l’elettorato se usata in modo distorto

Omaggio a Gian Maria Volonté