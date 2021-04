12/15 WebPhoto

Per interpretare il direttore del giornale Ben Bradlee si presero in considerazione attori come Anthony Quinn, Christopher Plummer, Leslie Nielsen, Gene Hackman, Burt Lancaster, Kirk Douglas e lo stesso Bradlee segnalò George C. Scott. Redford scelse invece Jason Robards, che alcuni temevano non riuscisse a trasmettere l’autorità del personaggio. Timore smentito dalla vittoria dell’Oscar