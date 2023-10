Bodies, la serie di Netflix dove un omicidio si ripete da 150 anni

La nuova produzione che mescola dramma e genere poliziesco è molto apprezzata dagli spettatori della piattaforma di streaming, che si dicono entusiasti del nuovo show con l’attore inglese Stephen Graham. “Bodies” è approdata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ieri, giovedì 19 ottobre, e sta già attirando tantissimi spettatori. Ecco tutto quello che bisogna sapere



È uscita solo ieri ma è già un successo pazzesco: si tratta di Bodies ed è la nuova serie televisiva che mescola dramma e genere poliziesco approdata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ieri, giovedì 19 ottobre. In una manciata di ore, è stata già guardata da tantissimi spettatori e continua ad attirarne di nuovi. Scopriamo assieme tutto quello che bisogna sapere sulla serie thriller poliziesca del momento, uno show che i fan recensiscono come “strano, intelligente, bellissimo e che sfida il tempo”.

Creata da Paul Tomalin e con protagonisti Stephen Graham, Jacob Fortune-Lloyd, Shira Haas e Amaka Okafor, Bodies è basata sulla graphic novel di Si Spencer. La trama ruota attorno a quattro detective, quattro linee temporali e un corpo. È ambientata in un periodo che va dal 1890 al 2053 e mostra lo stesso omicidio che si ripete più volte nel corso di ben 150 anni. Appena dopo l’arrivo della serie sullo streamer, il social network X (l’ex Twitter) è stato letteralmente inondato di post che elogiano questo prodotto. Tutti ne parlano come di bello, intelligente, strano, originale, e molti confessano di aver fatto una maratona di questa serie che definiscono “brillante”. Insomma, pare che una volta guardato il primo episodio non si possa più smettere.

“Un mistero strano, intelligente, bello e che sfida il tempo. Fantascienza al suo meglio... Amo fare maratona di #Bodies su #NetflixUK durante le mie vacanze; intrattenimento brillante…”, si legge in uno dei tantissimi commenti che stanno comparendo in queste ore in rete.

Un utente portoghese ha scritto: "Tudo resultou muito bem no primeiro episódio. A minissérie tem todas as condições para se tornar um clássico instantâneo, basta continuar a trilhar o caminho tão bem quanto o fez nesta introdução”, tweet traducibile come: "Tutto è andato molto bene nel primo episodio di #Bodies. La miniserie ha tutte le condizioni per diventare un classico istantaneo, basta che seguano il percorso già intrapreso in questa introduzione”.



Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Bodies nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Lo stesso corpo viene trovato in diverse epoche Quando un corpo - lo stesso corpo - viene trovato a Longharvest Lane nell'East End di Londra nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascuno dei sopracitati periodi deve indagare sul caso.

Man mano che si stabiliscono connessioni attraverso i decenni, i detective scopriranno che le loro indagini sono collegate. Intanto un enigmatico leader politico, tale Elias Mannix (interpretato da Stephen Graham), diventa sempre più centrale.

Fin dei primi episodi, sono tanti gli interrogativi che sorgono spontanei nella mente del pubblico: gli spettatori si chiedono se quel misterioso leader politico abbia avuto un ruolo nell'omicidio, si domandano se c'è qualcosa di assai sinistro in gioco. E tante altre domande sorgono di frame in frame, di sequenza in sequenza.

La serie si rivela inquietante e molto coinvolgente. Per cercare di risolvere il mistero, i quattro detective dovranno in qualche modo collaborare. Scopriranno una cospirazione che si estende per oltre 150 anni.

Un cast da chapeau

A interpretare la figura inquietante misteriosa di Elias Mannix c'è l'attore inglese Stephen Graham. Parliamo di una star britannica che nel 2000 è stato lanciato grazie al suo ruolo di Tommy nel film Snatch, prima di diventare Andrew 'Combo' Gascoigne nel film del 2006 This Is England. Per quanto riguarda il piccolo schermo, recentemente ha partecipato alla serie televisiva inglese Peaky Blinders.

A unirsi a Stephen Graham c'è un cast eccezionale, tra cui la star di Unorthodox di Netflix, Shira Haas.

Creata da Paul Tomalin, sceneggiatore di No Offence e Torchwood, Bodies è una serie limitata di otto episodi di Netflix composta da episodi diretti da Marco Kreutzpaintner (Beat, Extinction, Soulmates) e Haolu Wang (Doctor Who, The Pregnant Ground, Lao Wai). Gli sceneggiatori di Bodies sono lo stesso Paul Tomalin e Danusia Samal (Gangs of London).

Tomalin è anche produttore esecutivo insieme a Kreutzpaintner e ai fondatori di Moonage, Will Gould e Frith Tiplady. La produttrice della serie è Susie Liggat, che ha lavorato nella coproduzione BBC-Netflix Giri/Haji.

Fino all'annuncio ufficiale della serie, questa era conosciuta come Project IV.



