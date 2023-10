Piccoli Brividi, il cast della serie tv Disney. FOTO

È arrivata su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la nuova serie televisiva basata sull'omonima serie di libri di R.L. Stine. Sviluppata da Rob Letterman e Nicholas Stoller, è un nuovo appuntamento per appassionati dell’horror in formato teen, dopo la serie televisiva omonima uscita negli anni '90. Zack Morris, Ana Yi Puig, Miles McKenna, Will Price e Isa Briones sono i protagonisti di questo show da brivido, che sa sapientemente mescolare comedy, teen drama e orrore