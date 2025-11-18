Oceania, il trailer del live-action Disney

Disney ha pubblicato il primo trailer del remake live-action di Oceania, con l’attrice esordiente Catherine Laga’aia nel ruolo di Vaiana. Come nel film d’animazione originale del 2016, la pellicola vedrà ancora una volta Dwyane "The Rock" Johnson nei panni di Maui, un tempo potente semidio, che ora aiuta l’avventurosa adolescente protagonista (nella versione originaria interpretata da Auli’i Cravalho) in una missione per salvare la sua isola e i suoi abitanti. “È per noi un immenso onore tornare a condividere le leggende, i canti, le danze e le tradizioni della nostra cultura polinesiana con tutti voi e le vostre famiglie di tutto il mondo”, aveva scritto sui social l’attore all'inizio del progetto. “Sono davvero entusiasta di interpretare questo personaggio, perché Vaiana è uno dei miei preferiti”, aveva aggiunto Laga’aia, 17 anni. “Mio nonno è di Fa’aala, Palauli, a Savai’i. E mia nonna è di Leulumoega Tuai, sull’isola principale di ‘Upolu, a Samoa. Sono onorata di avere l’opportunità di celebrare Samoa e tutti i popoli delle isole del Pacifico, e di rappresentare le ragazze che mi assomigliano”. Il cast include anche John Tui nel ruolo del capo Tui, il padre di Vaiana, Frankie Adams nel ruolo di Sina, la madre di Vaiana, e Rena Owen nel ruolo di Tala, la nonna di Vaiana. Il film uscirà nei cinema il 10 luglio 2026.

Annunciato per la prima volta nell’aprile 2023, il film live-action Oceania arriverà 10 anni dopo il primo film d’animazione originale, all’epoca diretto dai registi John Musker e Ron Clements sulla base della sceneggiatura di Jared Bush e con le musiche di Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda e Opetaia Foa’i. Ora il live-action, nuovamente fondato sulla sceneggiatura di Jared Bush, stavolta in collaborazione con Dana Ledoux Miller, sarà invece diretto da Thomas Kail. Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn saranno i produttori. Per le musiche del film, Mark Mancina sarà il compositore e Lin-Manuel Miranda sarà il produttore.

Dopo il successo del primo capitolo del film d’animazione Oceania, il sequel Oceania 2, uscito lo scorso marzo su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e doppiato da Auli’i Cravalho e da Dwayne Johnson, ha riunito la protagonista Vaiana e il semidio Maui “per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato”. Alla ricerca della misteriosa isola di Motufetu, controllata dall’invidioso dio delle Tempeste Nalo, Vaiana ha cercato di riunire di nuovo le isole e di proteggere la sorellina Simea, anche grazie all’aiuto degli amici Hei-Hei e Pua. Il film, diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, ha visto inoltre la collaborazione di grandi talenti musicali, compresi le vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, il candidato al Grammy Opetaia Foaʻi e il tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.