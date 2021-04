Assassin’s Creed il fumetto, “Oggi i videogiochi sono storie forti”

Un videogioco che diventa un fumetto, anzi tanti a seconda del Paese a cui è destinato. È l’ambizioso progetto di Ubisoft, software house francese, che parte dal suo titolo più famoso Assassin’s Creed per lanciarsi alla conquista di un nuovo settore, quello dell’editoria. Ne abbiamo parlato con con Etienne Bouvier, Publishing Content Manager, e Aymar Azaizia, Direttore transmedia e sviluppo del business, che ci hanno spiegato nel dettaglio il senso dell’articolato progetto e i suoi sviluppi affidati a differenti pubblisher. Una collaborazione che produrrà fumetti, manga, webtoon e graphic novel in puro stile bd. Insomma, una quantità di materiale per gli amanti davvero sconfinato e targettizzato sui gusti del pubblico e su scenari diversi di mercato. Si parte da Assassin’s Creed Walhalla - Il Canto della Gloria, ispirato dall’ultima edizione del gioco e in uscita il 29 aprile per Panini Comics.

Dopo film e concerti, perché dedicarsi a una versione a fumetti di Assassin’s Creed?

Aymar Azaizia: "In realtà, abbiamo iniziato il nostro lavoro nell’editoria e nella transmedialità nel 2009, con Assassin’s Creed II, passando molto tempo per espandere il franchise in differenti media, includendo il cinema e i concerti, come dici tu! D’altro canto, non posso dire che ci stiamo concentrando sui fumetti, ma è vero che stiamo dedicando molti sforzi nelle iniziative editoriali perché pensiamo che sia un modo accessibile e facile per apprezzare contenuti immergendosi in un universo legato al franchise che può incuriosire i fan di lunga data, i giocatori in generale e nuovi arrivati che apprezzano i nostri mondi e il fantasy".

Che differenze ci saranno tra le versioni precedenti del franchise (videogame/cinema) e le sue future declinazioni (fumetti/graphic novel/manga/webtoon)?

Aymar Azaizia: "Abbiamo stabilito come i nostri franchise possano essere declinati su diverse piattaforme ed è il nostro obiettivo da diverso tempo. Vogliamo essere sicuri di capirle e trovare un linguaggio adatto per queste declinazioni. Così ora stiamo lavorando per collaborare con nuovi autori e creatori, con le loro visioni uniche che ci possano aiutare a modellare il futuro dei nostri universi aggiungendo la loro arte e la loro storia personale ai nostri racconti. La differenza principale sarà nell’avere una grande varietà di toni e stili all’interno del franchise".

Etienne Bouvier: "Gli sviluppi transmediali, specialmente quando si parla di edizioni, ci permettono di lavorare con scrittori e artisti unici che non solo espandono i nostri universi, ma portano anche la loro visione creativa e il background culturale al franchise. Questo è forse uno degli aspetti più eccitanti del programma: per esempio, lavorare con partner sviluppatori in Cina ci permette di offrire ai fan cinesi avventure che sono profondamente legate alla storia cinese, grazie ad autori locali che sono in grado di scrivere della propria cultura meglio di chiunque altro. Queste declinazioni offrono nuovi approfondimenti al franchise e maggior diversità in termini di formati e di storie!".