Secret Level, il primo teaser della serie antologica sui videogiochi

Amazon Prime Video ha fissato la data d'uscita e rilasciato il primo teaser trailer di Secret Level.

La serie antologica sui videogiochi conterrà 15 racconti originali ambientati nei mondi di videogames classici come Armored Core, Dungeons & Dragons e Spelunky.

Secret Level arriverà su Prime Video a partire dal 10 dicembre. Il progetto è firmato da Amazon MGM Studios e Blur Studio, creatore della prima antologia animata di Netflix, Love, Death + Robots. I produttori esecutivi sono invece Tim Miller e Dave Wilson.

Cosa aspettarsi da Secret Level

"Secret Level intreccia un arazzo di giochi iconici attraverso più media, per raccontare una serie di storie uniche e accattivanti", ha affermato Vernon Sanders, Head of Television per Amazon MGM Studios. Ciascuno dei 15 episodi regalerà un incredibile viaggio, tra animazioni mozzafiato e narrazioni fantasiose.

Perché, come raccontato da Vernon, gli episodi fungeranno da porte d'accesso a nuove avventure, ispirate a videogiochi classici e nuovi titoli, secondo una modalità narrativa unica". Altri videogiochi da cui Secret Level trae ispirazione sono Concord, Crossfire, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, The Outer Worlds, Unreal Tournament e Warhammer 40.000.