HBO torna nel mondo di Westeros. Esce domani, 19 gennaio, in Italia Il Cavaliere dei Sette Regni: è ambientato un centinaio di anni prima de Il Trono di Spade e un'ottantina dopo House of The Dragon. Una serie più intima delle precedenti, che racconta del viaggio e dell'amicizia tra il cavaliere errante Dunk e il piccolo Egg, suo scudiero (e futuro Re Aegon V)

HBO torna nel mondo dei Sette Regni. Arriva in Italia domani, 19 gennaio, A Knight of The Seven Kingdoms, Il Cavaliere dei Sette Regni, ambientato circa un centinaio di anni prima de Il Trono di Spade e un’ottantina dopo House of The Dragon , a farne dunque da ponte ideale. L’arco narrativo è però più circoscritto. È l’adattamento delle novelle di George R. R. Martin che si concentrano su due personaggi in particolare, Ser Duncan l'Alto - Dunk, interpretato da Peter Caffley - e il Principe Aegon Targaryen (Egg, il giovanissimo Dexter Sol Ansell), che è anche lo scudiero di Dunk. Sei in tutto gli episodi, con lo stesso Martin e Ira Parker tra i produttori esecutivi, in uscita uno alla settimana su HBO Max. Già confermata una seconda stagione, prevista per il 2027.

Il Cavaliere dei Sette Regni, una serie "più intima"

Il Cavaliere dei Sette Regni è una serie meno “epica” rispetto a quelle che l’hanno preceduta, dal carattere più intimo e contenuto, senza enormi battaglie (e quindi con meno effetti speciali). La dinastia dei Targaryen è sempre al potere, anche se – complice la scomparsa dei draghi – fatica un po' a mantenere i suoi fasti. È un periodo di assestamento, dove si gettano le basi per quello che verrà in futuro. Dunk è un cavaliere errante, umile e buono, che sul suo cammino incontra il piccolo Egg (soprannominato “Uovo” per la sua testa rasata). Nessuno può immaginare che il ragazzino, in incognito, sia un Targaryen: in futuro diventerà re Aegon V, nonno del Re Folle e bisnonno di Daenerys. Insieme, Dunk ed Egg viaggiano per Westeros e prendono parte al torneo di Ashford.

L'amicizia tra Dunk ed Egg

Tra intrighi di villaggio, sfide e duelli, è il rapporto tra Dunk ed Egg a fare da protagonista: vedremo il cavaliere errante crescere man mano, anche grazie alla sua inusuale amicizia con il piccolo scudiero. Le storie personali sono quindi il centro del racconto, che si concentra su grandi temi come l’onore e la giustizia. Grande spazio dunque a dialoghi e scelte morali.