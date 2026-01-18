Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A Knight of the Seven Kingdoms, ecco lo spin-off de Il Trono di Spade: cast e trama

Serie TV
©Webphoto

HBO torna nel mondo di Westeros. Esce domani, 19 gennaio, in Italia Il Cavaliere dei Sette Regni: è ambientato un centinaio di anni prima de Il Trono di Spade e un'ottantina dopo House of The Dragon. Una serie più intima delle precedenti, che racconta del viaggio e dell'amicizia tra il cavaliere errante Dunk e il piccolo Egg, suo scudiero (e futuro Re Aegon V)

HBO torna nel mondo dei Sette Regni. Arriva in Italia domani, 19 gennaio, A Knight of The Seven Kingdoms, Il Cavaliere dei Sette Regni, ambientato circa un centinaio di anni prima de Il Trono di Spade e un’ottantina dopo House of The Dragon, a farne dunque da ponte ideale. L’arco narrativo è però più circoscritto. È l’adattamento delle novelle di George R. R. Martin che si concentrano su due personaggi in particolare, Ser Duncan l'Alto - Dunk, interpretato da Peter Caffley - e il Principe Aegon Targaryen (Egg, il giovanissimo Dexter Sol Ansell), che è anche lo scudiero di Dunk. Sei in tutto gli episodi, con lo stesso Martin e Ira Parker tra i produttori esecutivi, in uscita uno alla settimana su HBO Max. Già confermata una seconda stagione, prevista per il 2027.

Il Cavaliere dei Sette Regni, una serie "più intima"

Il Cavaliere dei Sette Regni è una serie meno “epica” rispetto a quelle che l’hanno preceduta, dal carattere più intimo e contenuto, senza enormi battaglie (e quindi con meno effetti speciali). La dinastia dei Targaryen è sempre al potere, anche se – complice la scomparsa dei draghi – fatica un po' a mantenere i suoi fasti. È un periodo di assestamento, dove si gettano le basi per quello che verrà in futuro. Dunk è un cavaliere errante, umile e buono, che sul suo cammino incontra il piccolo Egg (soprannominato “Uovo” per la sua testa rasata). Nessuno può immaginare che il ragazzino, in incognito, sia un Targaryen: in futuro diventerà re Aegon V, nonno del Re Folle e bisnonno di Daenerys. Insieme, Dunk ed Egg viaggiano per Westeros e prendono parte al torneo di Ashford. 

L'amicizia tra Dunk ed Egg

Tra intrighi di villaggio, sfide e duelli, è il rapporto tra Dunk ed Egg a fare da protagonista: vedremo il cavaliere errante crescere man mano, anche grazie alla sua inusuale amicizia con il piccolo scudiero. Le storie personali sono quindi il centro del racconto, che si concentra su grandi temi come l’onore e la giustizia. Grande spazio dunque a dialoghi e scelte morali.

Vedi anche

Knight of the Seven Kingdoms, ecco la differenza con Il Trono di Spade

Dove è stata girata la serie: castelli e boschi per ricreare Westeros

La serie è stata girata in Irlanda del Nord, tra la sua capitale Belfast, i suoi castelli (come Glenarm Castle e Myra Castle) e zone naturali come il Tollymore Forest Park e i suoi boschi. Westeros è presentato in modo realistico, tra villaggi rurali e piccoli feudatari, con un tono narrativo umoristico e leggero. Budget stimato: 10 milioni di dollari per ogni episodio.

Il cast e la produzione

Oltre a Peter Claffey e Dexter Sol Ansell, in A Knight of The Seven Kingdoms - Il Cavaliere dei Sette Regni troviamo Finn Bennett nei panni del fratello maggiore di Egg, il Principe “Brightflame” Aerion Targaryen, Bertie Carvel in quelli dello zio di Egg, il Principe Baelor “Breakspear” Targaryen, Sam Spruell in quelli del padre, il Principe Maekar Targaryen. Recitano nel cast, tra gli altri, Tanzyn Crawioford (la burattinaia Tanselle) e Daniel Ings (cavaliere dei Baratheon, Ser Lyonel). Alla produzione, insieme a Martin e Parker, Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris e Sarah Bradshaw.

Leggi anche

House of the Dragon, la serie tv rinnovata per la quarta stagione

In arrivo due nuove stagioni di House of the Dragon

Intanto sono in arrivo anche due nuove stagioni di House of the Dragon. La terza uscirà quest'anno, la quarta (per ora si dice che sia l'ultima di sempre) entro il 2028.

Leggi anche

Il Trono di spade, la serie televisiva potrebbe diventare un film
Una scena di "A Knight of The Seven Kingdoms - Il Cavaliere dei Sette Regni"
Una scena di "A Knight of The Seven Kingdoms - Il Cavaliere dei Sette Regni" - ©Webphoto
FOTOGALLERY

©Webphoto

1/20
Serie TV

Le 20 serie tv più attese del 2026. FOTO

Da Gomorra - Le origini fino a Nord Sud Ovest Est. Il 2026 sarà ricco di appuntamenti da non perdere per gli abbonati alle piattaforme

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon, muore investita

Spettacolo

L'ex attrice aveva 33 anni. Da bambina era stata protagonista di alcune serie tv e aveva recitato...

Scala, Chailly e Kantorow aprono la nuova stagione della filarmonica

Spettacolo

In programma per il concerto inaugurale di lunedì 19 gennaio il Terzo concerto per pianoforte di...

Berlinale 2026, No Good Men sarà il film d'apertura

Cinema

La 76esima edizione della Berlinale comincerà il 12 febbraio con la proiezione del terzo film...

God of War, Teresa Palmer si unisce al cast della serie tv

Serie TV

Secondo quanto riferito da Variety, l'attrice dovrebbe interpretare Sif, moglie di Thor,...

Tony Dallara, funerali martedì 20 gennaio a Milano

Musica

Le esequie saranno celebrate alla Basilica del Corpus Domini alle 14.45. La camera ardente sarà...

Spettacolo: Per te