Uno Rosso, il trailer dell'action-comedy di Natale con Chris Evans

Inizialmente in programma per il Natale 2023, poi posticipato a causa dello sciopero, il film col volto di Captain Marvel uscirà nei cinema italiani il 14 novembre prossimo

Chris Evans è il protagonista del nuovo trailer di Uno Rosso, action-comedy natalizia diretta da Jake Kasdan in cui viene arruolato per salvare Babbo Natale.

L'attore 43enne, noto per vestire i panni di Capitan America nel Marvel Cinematic Universe, interpreta l'hacker e cacciatore di taglie Jack O'Malley.

Uno Rosso, il nuovo trailer

Il nuovo trailer di Uno Rosso (titolo originale, Red One) si apre con Jack che torna a casa e nota alcuni segnali di pericolo prima di trovarsi a combattere contro alcuni aggreessori. La lotta si conclude con un faccia a faccia con Zoe (Lucy Liu), dopo che questa lo mette ko con un potente dispositivo elettrico. Zoe informa Jack che "Uno Rosso, noto anche come San Nicola (Babbo Natale ndr.) è sato rapito".

"Cosa stai dicendo? Babbo Natale è stato rapito?", chiede Jack incredulo. "Sei il miglior localizzatore del mondo. Ci aiuterai a trovarlo", gli risponde Zoe. Il personaggio interpretato da Chris Evans accetta, specificando di voler lavorare da solo. Ma i piani sono diversi: al suo fianco ci sarò Callum Drift, interpretato da Dwayne Johnson.

"Non mi piacerai. Vedo subito che tra tutti quelli che ci sono qui, sei quello che mi piace di meno", dice Jack a Callum. Che gli presenta un terzo collega, un gigantesco orso polare parlante.

Così, Jack e Callum partono per salvare Babbo Natale (J. K. Simmon) utilizzando gli armadietti nei negozi di giocattoli che sono, in realtà, portali segreti per raggiungere il Polo Nord. Ma questo è solo uno dei segreti di cui Jack viene a conoscenza. Callum sa fare tante altre cose magiche, tra cui trasformare i giocattoli in oggetti reali.

Il trailer mostra anche Kiernan Shipka nel ruolo dello spaventoso Gryla e Kristofer Hivju nei panni di Krampus. Bonnie Hunt è la signora Claus, Mary Elizabeth Ellis Olivia, Wesley Kimmel veste i panni di Dylan e Nick Kroll quelli di Ted.

Originariamente programmato per uscire su Prime Video in occasione del Natale 2023, il suo lancio è poi stato posticipato a causa dello sciopero SAG-AFTRA. Amazon MGM lo distribuirà dunque nei cinema americani il 15 novembre prossimo (in Italia, il debutto sarà il giorno precedente).