Nick Mason torna in Italia con i Saucerful of Secrets

Giovedì 18 luglio, il gruppo si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Non sarà però l'unica data italiana: fino alla fine del mese, Nick Mason e compagni saranno in tour per la penisola

Il tour italiano, dopo il debutto al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 18 luglio, proseguirà in Piazza dei Signori a Vicenza (19 luglio), al Sequoie Music Park di Bologna (20 luglio), all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea nell'ambito del Roma Summer Fest (21 luglio), al Belvedere S. Leucio di Caserta (23 luglio). E si concluderà al Teatro il Castello di Roccella Jonica il 24 luglio.

L'obiettivo di Nick Mason e dei suoi Saucerful of Secrets è ambizioso: riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd , guardando a tutto ciò che è stato fatto prima di Dark Side Of The Moon , e regalando al pubblico le atmosfere psichedeliche che il gruppo - tra i più famosi della storia - ha insegnato alle generazioni a venire.

I Nick Mason's Saucerful of Secrets tornano in Italia, con un mini-tour da nord a sud della penisola.

Cosa aspettarsi dai concerti

La scaletta che il gruppo di Nick Mason porta in scena è ben diversa da quella che, sul palco, portano Roger Waters e David Gilmour. E non si tratta di marketing. Come ha spiegato lui stesso, quelli scelti sono davvero i brani che ha amato di più, quelli in cui c'è tanto di sé, quelli di cui è più orgoglioso.

Così, noi concerti dei Saucerful of Secrets si possono ascoltare canzoni come Arnold Layne, See Emily Play e Astronomy Domine, affrontate in modo rispettoso e straordinario, grazie anche al contributo del chitarrista degli Spandau Ballet Gary Kemp e di Guy Pratt, per molti anni bassista dei Pink Floyd.