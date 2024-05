L'estate nei tuoi occhi 3 si farà, quando esce la nuova stagione

Undici episodi, tre in più della seconda e quattro in più della prima stagione: la serie TV, adattamento dei romanzi young adult di Jenny Han, si prepara a tornare. Ma chi sperava di rivedere Belly, Conrad e Jeremiah entro la fine del 2024, resterà deluso

Per quest'anno, le vicende di Cousins Beach non torneranno. L'estate nei tuoi occhi 3 si farà ma, per vederla, bisogna attendere il 2025.

Il lato positivo è che quando Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno) torneranno, lo faranno col botto. La prossima stagione sarà infatti composta da 11 episodi, una specie di record considerando i 7 e gli 8 delle stagioni uno e due.

Dove eravamo rimasti

Adattamento della trilogia young adult di Jenny Han, L'estate nei tuoi occhi segue l'adolescente Isabel "Belly" Conklin mentre trascorre le sue estati in un'accogliente cittadina balneare, fino a trovarsi invischiata in un triangolo amoroso con i suoi amici d'infanzia, i fratelli Conrad e Jeremiah. Nel finale della seconda stagione, Belly ha scelto di dimenticare una volta per tutte Conrad - l'amore della sua vita - e di cominciare una relazione con Jeremiah, proprio come fa nel secondo libro, Non è estate senza di te. Non è stata una stagione facile, per la verità: i tre protagonisti hanno vissuto un lutto, elaborato traumi, si sono scontrati e ritrovati. Nell'ultima puntata, Belly rientra nella squadra di pallavolo. E Jeremiah, dagli spalti, la osserva con orgoglio. Ma cosa succederà invece nella terza stagione?