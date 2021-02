Il romanzo 'L'estate nei tuoi occhi' diventa una serie di Prime Video

Il primo capitolo della cosiddetta The Summer Trilogy della celebre scrittrice statunitense Jenny Han, ossia The Summer I Turned Pretty, sarà adattata per il piccolo schermo in un teen drama di genere young adult a cui lavorerà anche l'autrice stessa

Il genere young adult va per la maggiore ultimamente, per questo motivo il primo capitolo della trilogia letteraria di successo L'estate nei tuoi occhi (il titolo originale è The Summer I Turned Pretty) della scrittrice statunitense Jenny Han verrà trasposto per il piccolo schermo. L’adattamento televisivo verrà prodotto per Prime Video e porterà la stessa autrice Jenny Han a lavorare in prima persona a un teen drama di genere giovani-adulti, appunto, destinato a una fascia d’età ad ampio spettro.



La scrittrice è anche autrice della serie letteraria Tutte le volte che ho scritto ti amo, anche questa una trilogia adattata in tre film di Netflix, tra cui quello omonimo nel 2018 con protagoniste Lana Condor e Noah Centineo.



La trama de L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty)

approfondimento La stanza, il trailer del film di Stefano Lodovichi su Amazon Prime La serie prodotta da Amazon Studios e Wiip sarà composta da 8 episodi e racconterà una love story basata su un triangolo amoroso.

La protagonista è Isabel "Belly" Conklin e agli altri "angoli" troviamo due fratelli. Si tratta di un racconto di iniziazione, di formazione, un cosiddetto coming-of-age che porta i protagonisti a una maggiore maturità e consapevolezza, nonché a una maggiore età vera e propria, seguendoli nel passaggio in quel delicatissimo ma anche meravioglioso. Le tematiche coinvolgono amore, amicizia, rapporto tra madre e figli, senza tralasciare i primi dolori che, esattamente come i primi amori, sono inevitabili in quell’età di passaggio che è l’adolescenza. Il riferimento all’estate del titolo riguarda la magia che solo un’estate perfetta, o presunta tale, riesce a sprigionare agli occhi dei giovani.



Pubblicato nel 2009, L'estate nei tuoi occhi è il primo capitolo di una trilogia con protagonista Isabel "Belly" Conklin. Seguono la saga letteraria Non è estate senza te e Per noi sarà sempre, usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2011.