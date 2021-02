L’intera serie avrà come location il capoluogo piemontese, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Prodotta da Italian International Film - Gruppo Lucisano, Guida astrologica per cuori infranti uscirà in tutti i Paesi in cui il servizio della piattaforma streaming è attivo.

Sono incominciate ufficialmente a Torino le riprese di Guida astrologica per cuori infranti , la nuova serie originale italiana Netflix scritta da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro, creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Si tratterà di una serie TV di genere commedia romantica che trae ispirazione dal romanzo omonimo di Silvia Zucca pubblicato da Editrice Nord nell’aprile del 2014 e diventato immediatamente bestseller, con due edizioni in soli cinque giorni di presenza sugli scaffali.

La trama di Guida astrologica per cuori infranti



La protagonista è Alice Bassi, una ragazza trentenne che lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo in cui viene trattata non certo con i guanti, anzi. In vista non c’è la benché minima possibilità di fare carriera, nonostante Alice sia l’unica davvero in gamba lì dentro.

E la sua vita personale? Niente da fare, non è meno disastrosa di quella professionale: la ragazza è ostinatamente single senza volerlo. In più una crisi profonda la sta tormentando da quando ha scoperto che il suo ex fidanzato, Carlo, sta per sposarsi e diventare papà…



Nel frattempo a lavoro arriva Davide, non certo il tipico deus ex machina cui spetta il compito di risolvere le cose nella vita di Alice, macché: si tratta di un tanto misterioso quanto affascinante direttore creativo che è stato chiamato per verificare il livello di produttività della squadra di lavoro, quindi in qualche modo un "tagliatore di teste" pronto a fare zac al personale.

Le cose cambieranno radicalmente non appena Alice scoprirà il segreto per percorrere una strada in discesa, costellata da successo, amore e felicità a 360 gradi. Il tutto grazie a Tio, la sua personale “Guida astrologica per cuori infranti”. Tio è uno degli attori della soap opera di punta del network televisivo e pare si intenda parecchio di astrologia. Diventerà ben presto un vero e proprio guru a cui Alice si affiderà totalmente.

Una commedia romantica ricca di incontri bizzarri per non dire surreali, situazioni al limite dell’assurdo, siparietti tragicomici e anche colpi di scena. Oltre, ovviamente, ai doverosi colpi di fulmine.