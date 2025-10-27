Pluribus, il trailer e cosa sappiamo della nuova serie di Apple TV+

Introduzione

L’atteso ritorno di Vince Gilligan si sta avvicinando e concretizzando sempre più. È stato diffuso infatti il primo trailer ufficiale di Pluribus, la nuova serie distribuita da Apple TV+, dopo alcuni teaser considerati dai fan in trepidante attesa troppo criptici per intuire concretamente se la serie possa competere con il successo di Breaking Bad e l’acclamato spin‑off Better Call Saul (FOTO), di cui Gilligan è stato creatore. Una serie sci-fi distopica che promette di essere tanto cerebrale quanto emotiva con un trailer che ha finalmente svelato il tono e l’universo narrativo della serie, confermando l’uscita su Apple TV+ il 7 novembre 2025. Gilligan abbandona la cronaca criminale per esplorare un mondo dove la felicità è diventata un virus e l’individualità una minaccia.