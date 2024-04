Cent'anni di solitudine, il teaser della nuova serie Netflix

Serie TV

Il problema dei 3 corpi, 12 curiosità sulla serie tv Netflix. FOTO

È arrivato su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) il primo capitolo de Il problema dei Tre Corpi, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Liu Cixin, divenuto un best seller internazionale. Ecco alcune cose da sapere per gustarsi a pieno la serie più vista della piattaforma streaming

È arrivata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) dallo scorso 21 marzo, la serie Il problema dei tre corpi, nuova e ambita produzione di fantascienza in cui si intrecciano visioni apocalittiche a un cast eterogeneo di attori noti e meno noti. La trama si dipana tra metafore politiche, enigmi matematici e l'intrigante mistero del primo contatto con una civiltà aliena

Il problema dei tre corpi trae origine dall'omonimo romanzo, primo capitolo della trilogia Memoria del passato della Terra firmata da Liu Cixin e pubblicata in Italia da Mondadori. Dall'esordio in Cina nel 2006, l'opera ha collezionato un'enorme serie di premi e riconoscimenti, tra cui lo Yinhe, o Galaxy Award, massimo riconoscimento cinese per la narrativa di fantascienza, e il prestigioso premio Hugo (considerato l'Oscar della letteratura fantascientifica) nel 2015