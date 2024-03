11/12 Netflix

Il problema dei 3 corpi è diventato anche un caso politico tra Cina e Stati Uniti. Al centro del dibattito ci sono i riferimenti alla storia della Cina e in particolare quelli che riguardano la Rivoluzione Culturale maoista. Questi non sono stati presi di buon grado dai nazionalisti cinesi e molti hanno accusato Hollywood di voler diffondere un’immagine negativa delle Guardie Rosse. Molti altri hanno invece criticato un cast a loro dire troppo inclusivo e la scelta di ambientare la storia a Londra e non in Cina come avviene per il romanzo