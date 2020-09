"Il problema dei tre corpi", nuova serie Netflix dai creatori di GoT

D.B. Weiss e David Benioff si occuperanno dell’adattamento televisivo della trilogia fantascientifica di Liu Cixin , “ Il problema dei tre corpi ”. I due showrunner sono noti al grande pubblico per la versione televisiva de “Le cronache del ghiaccio e del fuoco”, ovvero “Game of Thrones”. Il loro accordo siglato con Netflix sta iniziando a mostrare i propri frutti, con la piattaforma digitale che ha annunciato l’avvio dei lavori per portare sui display dei propri abbonati una delle storie più avvincenti dell’ultimo decennio.

approfondimento

Weiss e Benioff saranno inoltre coinvolti come produttori esecutivi, affiancati da Alexander Woo in questo adattamento, noto per serie come “The Terror” e “True Blood”. Grandi nomi per quello che sarà un progetto ambizioso. La trilogia di Cixin è infatti uno dei capolavori della fantascienza moderna, il che porterà i due showrunner a confrontarsi con una nuova fanbase molto agguerrita.

Il primo volume, “Il problema dei tre corpi”, è stato pubblicato in forma episodica sulla rivista Science Fiction World a partire dal 2006, in Cina. Soltanto due anni dopo venne proposto un volume unico al pubblico, fino a raggiungere la fama mondiale nel 2014 con la versione in lingua inglese. Un anno dopo la diffusione di questa storia nel mondo, ecco giungere l’ambito Premio Hugo (assegnato per la prima volta a un autore asiatico).