Il film documentario Aldair - Cuore Giallorosso, diretto da Simone Godano e con Claudio Amendola nel ruolo di voce narrante, si presenta come un racconto che supera i confini della semplice narrazione sportiva per trasformarsi in un’indagine sull’identità, sulla memoria e sul legame profondo tra un uomo, una squadra e una città. L’opera, prodotta da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film in collaborazione con Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock, scritta da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e distribuita da Nexo Studios, arriverà nelle sale giovedì 21 maggio 2026. Nelle scorse ore è uscito il nuovo trailer (che potete guardare nel video in alto, posto in testa a questo articolo).

Il progetto si concentra sulla figura di Aldair Nascimento Santos, storico difensore brasiliano e autentica icona dell’AS Roma, celebrato in occasione dei suoi 60 anni. Attraverso un impianto narrativo che intreccia ricordi, testimonianze e immagini d’archivio, il documentario ricostruisce non soltanto la carriera di un atleta, ma anche la sua dimensione umana e il rapporto costruito nel tempo con il mondo giallorosso. Ne emerge un emozionante ritratto cinematografico, tra memoria e appartenenza.

L’avvio del racconto allo Stadio Olimpico

La narrazione del documentario Aldair - Cuore Giallorosso prende le mosse il 30 novembre 2025, allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della celebrazione per i 60 anni di Aldair, organizzata prima della partita Roma-Napoli. Questo momento, carico di significato emotivo e simbolico, diventa il punto di partenza di un percorso che si sviluppa come un’indagine intima sull’uomo oltre il calciatore.

A guidare questo viaggio è lo scrittore Sandro Bonvissuto, tifoso romanista, che attraversa Italia e Brasile per ricostruire le origini, la carriera e l’identità di Aldair. Il percorso si snoda dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi più rappresentativi della Città eterna, componendo un mosaico narrativo che restituisce la complessità di un protagonista silenzioso, lontano dalle luci più invadenti della ribalta ma profondamente radicato nell’immaginario dei tifosi romanisti.

Una carriera raccontata attraverso voci e testimonianze

La storia sportiva di Aldair viene ripercorsa attraverso un ampio patrimonio di immagini d’archivio, materiali inediti e contributi diretti di figure centrali del calcio e della cultura legata alla AS Roma. Il documentario mette in dialogo calciatori, allenatori, dirigenti, giornalisti e personalità del mondo artistico e tifoso, componendo un mosaico corale attorno alla sua figura.

Tra i protagonisti delle testimonianze figurano Francesco Totti, con 234 partite al fianco di Aldair, Giuseppe Giannini con 190 partite al fianco di Aldair, Zico con 35 partite al fianco di Aldair, Cafu con 196 partite al fianco di Aldair, Vincent Candela con 182 partite al fianco di Aldair, Damiano Tommasi con 178 partite al fianco di Aldair, Marco Delvecchio con 120 partite al fianco di Aldair, Angelo Peruzzi con 4 partite al fianco di Aldair, Christian Panucci con 44 partite al fianco di Aldair, Enrico Annoni con 59 partite al fianco di Aldair, Ricardo Gomes con 34 partite al fianco di Aldair, Fabio Capello, allenatore della AS Roma dal 1999 al 2004, Carlo Verdone, tifoso romanista, Paolo Assogna, giornalista Sky Sport, Rosella Sensi, ex Presidente AS Roma, Riccardo Viola, figlio dell’ex presidente della AS Roma Dino Viola, Fabrizio Lucchesi, ex DG della AS Roma, João Guilherme Carvalho, giornalista Flamengo TV, Roberto Rodrigues, amico storico di Aldair, e Clodoaldo Ferreira Lima, fratello di Aldair.

Attraverso queste voci, il documentario Aldair - Cuore Giallorosso ricompone non solo il percorso sportivo del difensore brasiliano, ma anche la rete di relazioni umane e professionali che hanno segnato la sua esperienza nella capitale.

Un viaggio tra Brasile e Italia

La struttura narrativa del film si sviluppa come un continuo dialogo tra due mondi: il Brasile delle origini e l’Italia della consacrazione. Le immagini delle spiagge di Rio de Janeiro si alternano ai simboli storici di Roma, delineando un percorso che attraversa continenti e culture.

La voce narrante di Claudio Amendola accompagna lo spettatore lungo questo itinerario, contribuendo a definire il profilo di un campione che ha costruito la propria leggenda attraverso discrezione, continuità e appartenenza, elementi che lo hanno reso una figura centrale nell’immaginario della tifoseria romanista.

Produzione, anteprima e uscita nelle sale

Il documentario Aldair. Cuore giallorosso vede la sua uscita ufficiale fissata per giovedì 21 maggio 2026 nelle sale cinematografiche. Il progetto si inserisce in una rete produttiva che coinvolge Grøenlandia, Sky Italia, InHouse, Duende Film, Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock.

Prima dell’arrivo al cinema è prevista una anteprima speciale mercoledì 13 maggio presso il Cinema Barberini di Roma. La serata sarà dedicata ai tifosi e vedrà la presenza dello stesso Aldair, del regista Simone Godano e di altri ospiti.

Dati tecnici e composizione dell’opera

Il film documentario Aldair - Cuore Giallorosso si sviluppa per una durata complessiva di 80 minuti e vede nel cast Aldair e Sandro Bonvissuto, con la partecipazione fondamentale della voce narrante di Claudio Amendola.

L’opera si configura così come un racconto corale e stratificato, costruito attraverso testimonianze, memoria storica e materiali audiovisivi, con l’obiettivo di restituire la complessità di una figura che ha segnato in modo profondo la storia della AS Roma.