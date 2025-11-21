Offerte Black Friday
Fiat 500 torna a Torino con la Hybrid, sarà prodotta a Mirafiori. FOTO

La nuova Fiat 500 Hybrid è stata presentata a Torino, in un ritorno simbolico del modello nello storico stabilimento di Mirafiori, luogo di nascita della 500 nel 1957. La produzione è partita a novembre presso Carrozzerie Mirafiori, con l’obiettivo di raggiungere 5.000 unità entro la fine dell’anno. Tre varianti di carrozzeria - hatchback, 3+1 e cabrio - a cui si aggiunge la serie di lancio “Torino”, tributo alla città. Svelati anche i prezzi

