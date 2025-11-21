Fiat 500 torna a Torino con la Hybrid, sarà prodotta a Mirafiori. FOTO

La nuova Fiat 500 Hybrid è stata presentata a Torino, in un ritorno simbolico del modello nello storico stabilimento di Mirafiori, luogo di nascita della 500 nel 1957. La produzione è partita a novembre presso Carrozzerie Mirafiori, con l’obiettivo di raggiungere 5.000 unità entro la fine dell’anno. Tre varianti di carrozzeria - hatchback, 3+1 e cabrio - a cui si aggiunge la serie di lancio “Torino”, tributo alla città. Svelati anche i prezzi
- La nuova Fiat 500 Hybrid è stata presentata a Torino, un momento che segna anche il ritorno simbolico del modello nello storico stabilimento di Mirafiori, luogo di nascita della 500 nel 1957.
- La produzione della nuova 500 Hybrid è ufficialmente partita a novembre presso Carrozzerie Mirafiori, con l’obiettivo di raggiungere 5.000 unità entro la fine dell’anno. A pieno regime, lo stabilimento potrà aumentare la capacità produttiva annuale di circa 100.000 unità aggiuntive
- La gamma si articola in tre varianti di carrozzeria - hatchback, 3+1 (ordinabile dall’inizio del prossimo anno) e cabrio — con allestimenti POP, ICON e LA PRIMA. A questi si aggiunge la serie di lancio “TORINO”, tributo alla città che da sempre è la casa di FIAT, proposta esclusivamente sulla versione hatchback.
- La versione POP esprime l’essenza più pura della 500 Hybrid: essenziale, elegante e funzionale. È la scelta ideale per chi desidera praticità e immediatezza, senza rinunciare al carattere.
- ICON rappresenta il cuore della gamma e incarna la perfetta combinazione tra tecnologia, comfort e fascino urbano. È l’ibrida cittadina più moderna e versatile di FIAT: connessa, confortevole e ricca di carattere
- Al vertice della gamma si posiziona LA PRIMA, l’allestimento flagship che unisce il fascino inconfondibile della 500 con dotazioni esclusive e finiture premium.
- I prezzi per la versione hatchback partono dai 19.900 euro chiavi in mano per la POP fino ai 24.400 per LA PRIMA. Si parte proprio dai 24.400 per la cabrio (versione ICON) fino ai 27.400 della versione LA PRIMA.
La TORINO parte da 20.900 euro