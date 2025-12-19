Chi è Francesca Faccini, la Venere di Botticelli dello spot del MiTur

Offerte Sky
Chi è Francesca Faccini, la Venere di Botticelli in carne e ossa dello spot del MiTur

A interpretare la dea è una 23enne romana studentessa di psicologia. Scelta tra circa 300 candidate, diventerà il volto umano della campagna Open to Meraviglia del ministero del Turismo. Attraverserà l’Italia per raccontarne le meraviglie nascoste. "Del resto - ha spiegato Santanchè - anche noi italiani non possiamo di dire di conoscere tutte le meraviglie del nostro Paese"

 

 

