Turismo, Venere di Botticelli prende vita in “Welcome to Meraviglia"

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha presentato la nuova campagna di promozione in cui la Venere del Botticelli prende vita grazie all'intelligenza artificiale e diventa una giovane in carne e ossa, interpretata dall'aspirante attrice romana Francesca Faccini
Una Venere in carne e ossa testimonial del Bel Paese. Dopo essere stata la protagonista della discussa, almeno sui social, campagna promozionale del 2023 (“Open to Meraviglia”), la dea dell'amore e della bellezza esce dalla tela del Botticelli per prendere vita nell’ultimo spot del Ministero del Turismo. Maglia azzurra e jeans strappati, è la guida d’eccezione di “Welcome to Meraviglia”. A impersonarla è Francesca Faccini, 23 anni, studentessa romana di psicologia e aspirante attrice. "Nell'era dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione, di cui conosciamo potenzialità e benefici - ha spiegato la ministra Santanchè - avere una ragazza reale, in carne e ossa, che girerà l'Italia per promuoverne le nostre bellezze, i nostri valori e la nostra autenticità, è un atto dirompente e senza dubbio, per un Ministero, innovativo". La nuova campagna prevede contenuti diffusi principalmente sui social, in particolare su Instagram, attraverso gli account Venereitalia23 e IG Italia.
Patrimonio turistico unico al mondo
"Venere girerà la Penisola, da Nord a Sud, per promuovere e per valorizzare il nostro meraviglioso patrimonio turistico, unico al mondo, ricco di sfaccettature e specificità locali che, insieme, formano uno stupendo mosaico – ha detto ancora la ministra - interagirà con il territorio per cogliere gli aspetti più autentici dell'Italia. Vivrà le esperienze, estremamente diversificate, che tutti i turisti possono fare sul territorio, anche per mettere in luce la straordinaria varietà della nostra Nazione. A tal proposito attiveremo con Enit un tavolo con le Regioni affinché siano protagoniste dei viaggi di Venere, indicando luoghi, aree e destinazioni meno note, per una valorizzazione sempre più mirata e organica delle unicità del territorio italiano”.
Vedi anche
Turismo, le mete più cercate per i viaggi a Natale e Capodanno
Ansa/Ministero del Turismo
Chi è Francesca Faccini, la Venere di Botticelli dello spot del MiTur
A interpretare la dea è una 23enne romana studentessa di psicologia. Scelta tra circa 300 candidate, diventerà il volto umano della campagna Open to Meraviglia del ministero del Turismo. Attraverserà l’Italia per raccontarne le meraviglie nascoste. 'Del resto - ha spiegato Santanchè - anche noi italiani non possiamo di dire di conoscere tutte le meraviglie del nostro Paese'