Turismo, Venere di Botticelli prende vita in “Welcome to Meraviglia"

Una Venere in carne e ossa testimonial del Bel Paese. Dopo essere stata la protagonista della discussa, almeno sui social, campagna promozionale del 2023 (“Open to Meraviglia”), la dea dell'amore e della bellezza esce dalla tela del Botticelli per prendere vita nell’ultimo spot del Ministero del Turismo. Maglia azzurra e jeans strappati, è la guida d’eccezione di “Welcome to Meraviglia”. A impersonarla è Francesca Faccini, 23 anni, studentessa romana di psicologia e aspirante attrice. "Nell'era dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione, di cui conosciamo potenzialità e benefici - ha spiegato la ministra Santanchè - avere una ragazza reale, in carne e ossa, che girerà l'Italia per promuoverne le nostre bellezze, i nostri valori e la nostra autenticità, è un atto dirompente e senza dubbio, per un Ministero, innovativo". La nuova campagna prevede contenuti diffusi principalmente sui social, in particolare su Instagram, attraverso gli account Venereitalia23 e IG Italia.