Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 dicembre: la rassegna stampa

Il consiglio europeo, la protesta degli agricoltori a Bruxelles, il "caos nella maggioranza" sulle pensioni. E, ancora, l'incidente probatorio sul caso Garlasco, le tensioni a Torino, dopo lo sgombero dell'Askatasuna, e il risultato della prima semifinale di Supercoppa italiana. Questi alcuni dei principali argomenti presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La guerra in Ucraina in apertura: "Vertice Ue, doppio scontro". Zelensky: "Decidete entro l'anno, per la difesa ci serve aiuto". In queste ore però è stato raggiunto un accordo al Consiglio Ue: prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro attraverso il debito comune. Salta l'uso degli asset russi congelati. Mercosur: "Protesta dei trattori a Bruxelles, slitta il libero scambio col Sudamerica". Garlasco, l'incidente probatorio: per i legali dei Poggi "Alberto Stasi è il colpevole". Tensione a Torino: "Askatasuna, corteo dopo lo sgombero".
- L'economia in primo piano: "Dietrofront sulle pensioni, caos nella maggioranza". Salvini "impone a Meloni la cancellazione della stretta sui riscatti di laurea". Il pacchetto previdenza "stralciato dalla manovra". Torino, sgomberato l'Askatasuna: "Rotto il patto con la città". Guerra Ucraina: "Asset russi, trattativa ad oltranza". Intanto il Consiglio Ue delibera un prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro e frena l'uso degli asset russi congelati. Garlasco: "Il Dna di Sempio è prova nell'aula con Stasi".
- "L'Europa scelga, soldi oggi o sangue domani" titola in apertura il quotidiano torinese. Il Consiglio europeo intanto decide per stoppare l'uso degli asset russi congelati. Askatasuna: "Lite sulla sicurezza" dopo lo sgombero del centro sociale. Pensioni: "La Lega contro Giorgetti", Cottarelli: "Sistema a rischio". Focus su Matilde, "travolta e uccisa a 20 anni in una folle gara tra due Porsche sulla Asti-Cuneo". Garlasco: "Il condannato Stasi dalla parte dell'accusa".
- "Statali, nuovi aumenti da 167 euro al mese": l'offerta dell'Aran al tavolo sul contratto con i sindacati. Guerra in Ucraina: prestito a Kiev di 90 miliardi di euro su scleta del Consiglio Ue. Salta l'uso degli asset russi congelati. I trattori invadono Bruxelles: "No alle politiche agricole europee". Garlasco: "Tracce mai analizzate", e in aula c'è Stasi. L'iniziativa, il Messaggero "illumina Roma: via al videomapping tra storia e futuro".
- Supercoppa italiana: "Diavolo che Napoli". Conte in finale, "al Milan resta il campionato". Hojlund "devastante, De Winter travolto: 2-0". Alle 20 oggi l'altra semifinale tra Bologna ed Inter. Conference League: "Fiorentina sempre peggio". Serie A: "Milan col Como a Perth, arbitro straniero".
- Supercoppa italiana: "Ci va Conte". Napoli in finale, "il Milan subisce la voglia azzurra (2-0)". Oggi l'altra semifinale tra Bologna ed Inter, Chivu: "Per noi è un regalo". Conference League: "Fiorentina avanti senza gloria". Focus su Spalletti e la Roma prima dell'atteso big match di campionato. Serie A, infortuni shock: "858 ko costati 103 milioni".
- Supercoppa italiana: "Hojlund è Super, Milan zero in Coppa". Il Napoli "domina e vola in finale". Oggi l'altra semifinale tra Bologna ed Inter, Chivu: "Noi qui da intrusi". Serie A, domani Juventus-Roma: "McKenni-Cristante, la staffetta?". Giustizia: "La spallata di Agnelli e Arrivabene". Torino, Cairo: "Lo scandalo Robaldo".
- Processo di Garlasco, la svolta su Stasi: "Il suo Dna non c'è". Torino: "I disoccupati di Askatasuna". Dopo il Leoncavallo, "il Viminale sgombera anche il centro torinese": scontri in città e 10 agenti feriti. Asset russi, in queste ore deciso dal Consiglio Ue prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro attraverso debito comune per il biennio 2026-2027. Salta l'uso degli asset russi congelati. Economia e denatalità: "La Cina ora vuole più figli".
- Politica ed economia: "La Manovra fra le risse e il concerto di Baglioni". L'evento voluto da La Russa "blocca il Senato per due giorni". Ue, deciso il prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro attraverso debito comune per il biennio 2026-2027 e lo stop all'uso degli asset russi congelati. Medicina: "Basta pagare alla Link per entrare tutti". Spettacolo: "Signorini, Corona e le (presunte) vittime alla gogna".
- La legge di Bilancio in primo piano: "Pensioni, è scontro fra Governo e Lega. Rischio retrocessione per Incentivi 5.0". Banche centrali: "Bce, economia meglio delle stime. Inflazione usa giù, corre la Borsa". Mercosur: "Slitta a gennaio la firma dell'accordo". Dall'Ue prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro attraverso debito comune per il biennio 2026-2027. Salta l'uso degli asset russi congelati.
- Torino: "Sgomberati gli amici del Pd", è "stato di pulizia". Blitz della polizia dopo l'assalto alla sede de La Stampa, "chiuso il centro sociale Askatasuna, scontri e agenti feriti". Le novità della legge di Bilancio: "Pensioni e condomini, non si cambia". Bruxelles: "Agricoltori in rivolta contro il Mercosur". Incidente probatorio, a Garlasco "il giorno di Sempio ma la scena se la prende Stasi". Minaccia russa: "Ora Putin mira a 19 miliardi di beni italiani".
- Ucraina: "O soldi o sangue". La scelta dell'Ue verso un prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro attraverso debito comune per il biennio 2026-2027 e salta l'uso degli asset russi congelati. Crosetto intanto "spiega perchè l'Italia non arretrerà sull'invio delle armi a Kiev". Torino, Askatasuna sgomberato. Zangrillo: "Ora va intitolato alle vittime delle Br e restituito alla città".
- "Le mani sulla città" è il titolo in riferimento allo sgombero dell'Askatasuna a Torino. "Sei attivisti e due gatti trovati senza permesso nei locali del centro sociale bastano alla polizia per sgomberarlo e murarlo". Piantedosi "esulta e rivendica, poi arrivano gli idranti". Manovra: "Il governo punta sull'industria bellica". Ue, ok per il prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro attraverso debito comune per il biennio 2026-2027. Salta l'uso degli asset russi congelati.
- Asset russi, "Zelensy pressa l'Ue". Intanto approvato un prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro attraverso il debito comune per il biennio 2026-2027. Salta l'uso degli asset russi congelati. Bruxelles: "Migliaia di agricoltori in protesta contro il Mercosur". Torino: "Sgomberato l'Askatasuna, colpiscono i Pro-Pal". L'approfondimento: "I grandi d'Europa come i polli di Renzo".
- "Più sicuri più liberi" è il titolo in primo piano relativo allo sgombero dell'Askatasuna a Torino. "Lo Stato ripristina la legalità", e arriva un "emendamento del governo per rafforzare le capacità industriali della Difesa". Consiglio Europeo, via libera al prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro attraverso debito comune per il biennio 2026-2027. Salta l'uso degli asset russi congelati. Le ragioni di Israele: "Sospetti su Hezbollah, minaccia a Nahariya".
- "Norma pro armi in Manovra. Pensioni, la Lega strappa". Emendamento "per facilitare le produzioni legate alla Difesa, "insorgono le opposizioni". Zelensky all'Europa: "Senza aiuti siamo indifesi". Intanto dall'Ue arriva un prestito all'Ucraina di 90 miliardi di euro attraverso debito comune per il biennio 2026-2027. Garlasco: "Chiuso l'incidente probatorio. E in tribunale arriva Stasi". Accordo Mercosur: "Trattori in piazza e scontri a Bruxelles".