Boston, il docente del Mit Nuno Loureiro ucciso in casa

Boston, il docente del Mit Nuno Loureiro ucciso a colpi di pistola in casa

Cronaca
Il docente portoghese di 47 anni è stato ucciso a colpi di pistola nella sua abitazione. Trasportato in ospedale, Loureiro è morto per le ferite riportate. Sulla vicenda indaga la polizia, intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione per “spari”

Il professore del Mit (Massachusetts Institute of Technology), Nuno Loureiro, è stato ucciso a colpi di pistola nella sua casa vicino a Boston. Come si legge sulla Bbc, il docente portoghese di 47 anni, che all'Istituto di Tecnologia del Massachusetts insegnava scienze e ingegneria nucleare, è stato “colpito più volte”. Trasportato in un ospedale di Boston, Loureiro è morto per le ferite riportate. Nel frattempo, sulla vicenda indaga la polizia, intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione per “spari”. 

La morte di Nuno Loureiro

Come riporta la Bbc, ad allertare la polizia sarebbe stato un vicino di casa, dopo aver sentito “tre forti colpi”. Arrivato al Mit nel 2016, Loureiro è stato nominato direttore del Plasma Science and Fusion Center dell'Istituto. Laureato in fisica all'Instituto Superior Técnico di Lisbona, il 47enne aveva conseguito anche un dottorato di ricerca in fisica all'Imperial College di Londra. “Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi studenti, ai suoi colleghi e a tutti coloro che sono in lutto", ha affermato un portavoce del Mit citata dalla Bbc.

