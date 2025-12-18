Morto Peter Arnett, premio Pulitzer per i reportage dal Vietnam

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giornalismo, morto Peter Arnett: fu premio Pulitzer per i reportage dal Vietnam

Mondo
©Getty

La notizia della scomparsa è stata data dall'Associated Press, l'agenzia di stampa americana cui Arnett è stato a lungo legato. Tra i più celebri reporter statunitensi, aveva 91 anni ed era entrato in un hospice sabato a causa di un cancro alla prostata

ascolta articolo

Peter Arnett, il reporter americano premio Pulitzer tra i nomi più noti del giornalismo Usa che ha trascorso decenni nei teatri di guerra, dalle risaie del Vietnam ai deserti dell'Iraq, è morto all'età di 91 anni. Lo rende noto la Associated Presse, l'agenzia di stampa americana cui Arnett è stato a lungo legato. 

Volto televisivo durante la Guerra del Golfo

Arnett, che vinse il Premio Pulitzer per il giornalismo internazionale nel 1966 per i suoi reportage sulla guerra del Vietnam per l'Associated Press, è morto ieri a Newport Beach, circondato da amici e familiari, ha dichiarato suo figlio Andrew Arnett. Era entrato in un hospice sabato a causa di un cancro alla prostata. Come corrispondente di agenzia di stampa, Arnett era noto soprattutto per il lavoro sul campo in Vietnam dal 1962 fino alla fine della guerra nel 1975. Divenne successivamente un nome familiare negli Usa, e un volto televisivo, dal 1991, dopo aver trasmesso aggiornamenti in diretta per la Cnn sulla prima Guerra del Golfo. 

Mondo: Ultime notizie

Giornata per i diritti dei migranti, rifugiati in Italia ed Europa

Mondo

"In questa Giornata, uniamo le forze per difendere i diritti di ogni migrante e garantire che la...

Colloqui Usa-Russia nel weekend a Miami. Attaccata nave russa a Rostov

live Mondo

Èprevisto un nuovo incontro tra funzionari americani e russi per raggiungere un accordo di...

Gaza, media: "Italia tra 6 Paesi pronti a entrare nel Board of peace"

live Mondo

Con Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti avrebbero espresso agli Usa il loro "impegno affinché i...

Morto Peter Arnett, premio Pulitzer per i reportage dal Vietnam

Mondo

La notizia della scomparsa è stata data dall'Associated Press, l'agenzia di stampa americana...

Trump promette boom economico dopo "disastro" Biden

Mondo

Il presidente americano dalla Diplomatic Room ha difeso le sue politiche economiche puntando il...

Mondo: I più letti