Morto Peter Arnett, premio Pulitzer per i reportage dal Vietnam

Peter Arnett, il reporter americano premio Pulitzer tra i nomi più noti del giornalismo Usa che ha trascorso decenni nei teatri di guerra, dalle risaie del Vietnam ai deserti dell'Iraq, è morto all'età di 91 anni. Lo rende noto la Associated Presse, l'agenzia di stampa americana cui Arnett è stato a lungo legato.

Volto televisivo durante la Guerra del Golfo

Arnett, che vinse il Premio Pulitzer per il giornalismo internazionale nel 1966 per i suoi reportage sulla guerra del Vietnam per l'Associated Press, è morto ieri a Newport Beach, circondato da amici e familiari, ha dichiarato suo figlio Andrew Arnett. Era entrato in un hospice sabato a causa di un cancro alla prostata. Come corrispondente di agenzia di stampa, Arnett era noto soprattutto per il lavoro sul campo in Vietnam dal 1962 fino alla fine della guerra nel 1975. Divenne successivamente un nome familiare negli Usa, e un volto televisivo, dal 1991, dopo aver trasmesso aggiornamenti in diretta per la Cnn sulla prima Guerra del Golfo.