Alluvione nel Ravennate, chiusa un'indagine per 12 persone

La Procura di Ravenna ha notificato 12 avvisi di fine indagine in riferimento alla terza delle alluvioni che in meno di un anno e mezzo ha colpito il territorio del Ravennate. Nello specifico quella che a settembre 2024 ha interessato Traversara e Boncellino, nel comune di Bagnacavallo. Gli indagati sono, o erano, segnala Il Resto del Carlino, "figure apicali, locali o regionali, di Protezione civile, Cura del territorio e Ambiente regionale, dei lavori eseguiti e titolari di ditte". Il fascicolo era stato aperto per disastro colposo contro ignoti a cui, poi, è stato aggiunto il pericolo di disastro legato alla qualità degli interventi realizzati in seguito alle alluvioni.