La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è rientrata in anticipo dal G7 in Giappone per seguire da vicino il disastro provocato dal maltempo in Emilia-Romagna. La premier è atterrata in tarda mattinata all'aeroporto di Rimini per andare a fare un sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione

