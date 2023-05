Alluvione Emilia Romagna, ragazzi giocano a calcio nel fango

In un video, girato a Cesena e pubblicato su Instagram dal centrocampista dello Spezia, Salvatore Esposito, si vedono i ragazzi della parrocchia di San Rocco che, nonostante tutto, trovano il modo per divertirsi e sorridere ancora. Lo fanno improvvisando una partita di pallone: stivali di gomma ai piedi, un secchio e una pala a fare da porta. Pochi secondi; frammenti di un momento che commuovono. Un secchio e una pala a fare da porta, ai piedi stivali di gomma, un pallone in una strada ancora coperta dal fango. Il video è subito diventato virale. Sono pochi secondi,capaci però di emozionare e commuovere: ragazzi che si accontentano di poco e trovano un modo per ritrovare il sorriso nonostante la tragedia che li ha colpiti (TUTTI GLIAGGIORNAMENTI IN DIRETTA).