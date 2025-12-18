Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
12 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'offesa" di Vladimir Putin ai leader Ue: "Non tratto con loro, sono solo dei porcellini di Biden". Intanto, sulla questione degli asset russi l'Europa è spaccata, con la premier Meloni che dichiara: "Serve una base legale". Spazio anche alla Manovra con le "tensioni" nel governo sul nodo pensioni, con Meloni che assicura: "L'emendamento va cambiato". Poi, il caso Open Arms con l'assoluzione in Cassazione di Matteo Salvini

    Polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo assalto Stampa

    Cronaca

    Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a...

    Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Matteo Salvini

    Cronaca

    Il vicepremier era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda...

    La Russa jr, estinto reato revenge porn. Gup: risarcimento congruo

    Cronaca

    La giudice per l'udienza preliminare di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto adeguata...