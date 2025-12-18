Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'offesa" di Vladimir Putin ai leader Ue: "Non tratto con loro, sono solo dei porcellini di Biden". Intanto, sulla questione degli asset russi l'Europa è spaccata, con la premier Meloni che dichiara: "Serve una base legale". Spazio anche alla Manovra con le "tensioni" nel governo sul nodo pensioni, con Meloni che assicura: "L'emendamento va cambiato". Poi, il caso Open Arms con l'assoluzione in Cassazione di Matteo Salvini
- In apertura l'offesa di Putin ai leader europei: "Porcellini". Oggi il Consiglio europeo "decide sugli asset russi". La premier Meloni: "Non c'è ancora il sì dell'Italia". Intanto, Kiev minaccia: "Donbass nostro con la forza". Spazio anche a pensioni e lauree,. con la premier che promette: "Cambieremo". In prima pagina anche il ricordo di Rob Rediner da parte dell'amico Stephen King. Poi, l'assoluzione definitiva di Salvini per il caso Open Arms. E infine, il "dietrofront" di Londra sull'Erasmus.
- In apertura le pensioni e il "riscatto di laurea salvo". La premier Meloni rassicura: "L'emendamento sarà cambiato, chi ha già pagato non rischia nulla". Spazio anche al caso Open Arms, con l'assoluzione in Cassazione del vicepremier Matteo Salvini. In prima pagina anche la questione degli asset, con Medloni che "frena": "Servono basi chiare". E Putin "insulta" la Ue. Focus anche sull'inchiesta sulle produzioni cinematografiche italiane: "Il 65% è nel Lazio".
- "Un pieno di super" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sulla semifinale di Supercoppa a Riad, tra Napoli-Milan. Conte "si affida" a Hojlund: "Serve più coraggio". Mentre Allegri senza Leao: "Il mercato porta Füllkrug". Appuntamento venerdì 19 dicembre con Bologna-Inter, mentre Inzaghi "vuole andare a salutare squadra e dirigenti". Spazio anche al tennis con il cambio di coach da parte di Carlos Alcaraz: "Via Ferrero".
- "Roba da sceicchi" è ancora il titolo d'apertura sulla semifinale di Supercoppa a Riad tra Napoli e Milan. Conte "vuole il decimo trofeo", Allegri "cerca il quindicesimo". Appuntamento domani con Bologna-Inter: "Trappola per l'Inter". In prima pagina anche l'inchiesta: "In A si svincolano 93 giocatori su 572". Poi, i bianconeri: "La discesa dopo Gasp: Spalletti ci crede". Infine, la nuova F1: "I piloti tornano protagonisti".
- "Incentivi Champions" è l'apertura di Tuttosport sulla Juventus. Parla l'ex dirigente Montali: "Non condivido la scelta di Comolli, ma John resta una garanzia". Oggi le semifinali di Supercoppa a Riad con Napoli-Milan: "Conte-Max: Super...mercato con Norton-Cuffy e Füllkrug". In prima pagina anche il tennis con Carlos Alcaraz che cambia coach: "Divorzio da Ferrero, divergenze di vedute".
- In primo piano le pensioni: "Tagliati solo i riscatti futuri". E sulle professioni: "Allentato lo stop ai compensi". Spazio anche a Farmindustria: "L'export va oltre il 30% ma la Ue sostenga chi la investe". Spazio anche alla stagione invernale "in salita" a causa della neve: "In Italia deficit del 61% rispetto alla media". In prima pagina anche la grave crisi umanitaria a Gaza: "Neonato morto per il freddo". Poi, il Mercosur, con l'ultimatum di Lula: "Intesa subito o niente". E Meloni: "Servono cautela e garanzie".
- "La strategia della pensione" è l'apertura di oggi del Fatto Quotidiano. Sul riscatto dei contributi Meloni contro Salvini: "La norma rimane, ma non sarà retroattiva". Sulla guerra in Ucraina, la premier rimarca: "Niente truppe né asset". Mentre in Europa, "i soldati e i fondi russi spaccano i Paesi Ue e l'Uk". Sulla questione Pnrr: "Pronte 3 su 100 case di comunità". Infine, i "dubbi" sul patrimonio di Pippo Baudo: "Gli eredi e la lite che blocca il suo testamento".
- "Fuori asset" è l'apertura del Manifesto, alla vigilia del Consiglio Ue sulla confisca dei beni russi. La premier Meloni "si smarca da quasi tutti gli alleati europei" sulla confisca degli asset e sull'invio di truppe in Ucraina. Spazio anche al caso Open Arms, con l'assoluzione di Salvini. Parla Oscar Camps: "Così un futuro di diritti negati". In prima pagina anche il "caos Manovra" con il "dietrofront" sulle pensioni e le parole di Meloni: "Correggeremo".
- In apertura l'assoluzione di Salvini per il caso Open Arms: "La farsa è finita". Spazio anche alle parole di Meloni in aula prima del Consiglio Ue: "Invocano libertà per l'imam di Torino e poi censurano i libri di destra...". In prima pagina anche la diffusione dei messaggi privati di Alfonso Signorini da parte di Fabrizio Corona: "Tutta la verità sul linciaggio di Signorini". Poi, l'accusa di Putin ai leader europei: "Maialini di Biden". L'editoriale di Mario Sechi sul caso Open Arms: "Chi ripaga Matteo per anni di gogna?".